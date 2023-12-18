區內公園老舊殘 葵涌劏房童盼翻新

【本報訊】葵青區兒童人均遊樂面積僅有0.16平方米，屬於全港18區中最低。由劏房兒童收集葵涌社區設施的調查，昨公布「葵涌十大兒童社區康樂設施指標」 ，指區內公園設施老舊、照明差及衞生惡劣，更有安全隱憂。

第二期「葵涌兒童留聲台」結束，由17名8至13歲的劏房兒童成「小幹事」進行調查，收集了區內150名居民的意見。昨公布「葵涌十大兒童社區康樂設施指標」，當中發現區內公園衞生問題嚴峻，以石排街公園為例，公園內置洗手間，但由於每日清潔次數不足，加上洗手間仍使用蹲廁，衞生情況惡劣，故小幹事與相關政府部門代表會面時，反映洗手間設計殘舊的問題，建議當局要加強清潔。

在安全設施方面，小幹事發現區內有不少居民於晚上使用公園及運動場設施，但公園環境昏暗，例如石蔭路一帶的休憩公園，影響居民使用的意欲，再加上今年遇上前所未有的暴雨天氣，區內不少公園沒有足夠的排水系統應對極端天氣，長期浸水導致公園不同程度受損，部分設施甚至需要短暫停用。因應天氣變化，為了預防水災，小幹事建議應在公園增加足夠排水系統，避免因雨水積聚而導致的損壞和危險。

球場甩油 用家雙腿染色 外界批評遊樂場的設計未能吸引兒童，小幹事留意到區內遊樂場缺乏適齡的設施，令不少兒童只能轉而使用足球場及籃球場遊玩或運動，當中發現區內球場經常出現嚴重油漆脫色問題，經常導致用家雙腿染色，龍門架及球架上的網亦經常脫落，影響使用者體驗。因此，他們亦建議區內足球場及籃球場應每季進行翻新，不但減少球場油漆脫色問題，亦能確保龍門及球架妥善安裝。