辣招只減不撤 樓市持續低迷

【本報訊】政府指資產市場相關的收入難以快速恢復，下年度繼續出現赤字的機會不能抹殺。事實上，近年印花稅收入和賣地收入都大跌。雖然政府早前為樓市「減辣」及下調「股票印花稅」，但未能救股市及樓市。

多幅土地流標 樓市股市同樣低迷，在2021至2022年度本港約有996億元印花稅收入，然而到2022至2023年卻跌至只有約699億元；賣地收入更差兼且有多幅土地流標，2023至2024年度，4月至9月期間只有88億元收入，較2021至2022年度1,430億元，以及2022至2023年度跌至711億元為低。在今年2月公布的財政預算案預計全年賣地收入目標850億元，然而有專家認為以現時的賣地情況，將難達標。

在收入銳減的情況下，本港在2022至2023年更出現1,883億元財政赤字。截至今年10月，2023至2024年財赤約1,729億元，而財政儲備跌至6,571億元。

為扭轉經濟頹勢，政府早前亦先後將買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）的稅率減半，由15%減至7.5%，又降低股票交易印花稅稅率，由0.13%下調至0.1%。然而地產業界認為減辣的幫助不大，更要求政府檢視樓市狀況，若沒發現炒賣情況，應在明年2月發表預算案時全面撤辣。至於下調股市印花稅，業界亦批評幅度太細，對股市幫助不大。