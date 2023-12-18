千億財赤 港府救市技窮 下年度續見紅

指資產市場收入難快速恢復 疫後經濟恢復，但政府指復甦力度受到外圍因素影響，較年初預期弱，再加上股票和物業交易的印花稅以至地價收入，都較今年初的估算大幅減少，估計2023至24年度的綜合財政赤字可能會略超1,000億元，不但較今年2月預計的大幅增加，明年地緣政局仍然複雜多變，遏抑香港經濟增長的速度，與資產市場相關的收入難以快速恢復，下年度或繼續出現赤字。實際上，截至10月底，財赤已約1,729億元，儲備亦降至6,571億元。

財金官員昨日表示香港的經濟從疫情後恢復，與內地和國際全面通關，經濟也回復正增長，但是復甦的力度受到環球利率持續高企、地緣政治等因素影響，較年初預期時弱；預料明年外圍環境仍複雜多變，香港作為細小、全開放的經濟體，會繼續面對挑戰，在編製下年度財政預算案時要以發展促穩定，繼續適當配置資源，拚經濟、惠民生，做好前瞻部署，謀劃長遠持續發展，把經濟的餅做大和做好，同時致力讓發展更普惠、更包容，讓市民能更好分享經濟發展的成果。

印花稅賣地收入大減 受到外圍環境充滿挑戰，財金官員指早前已調低對今年的經濟增長預測，鑑於過去幾年政府開支大幅增長，未來的公共財政面臨壓力，在開支方面將不能避免地需要整固，更謹慎管控，但同時要照顧社會及弱勢社群的需要，以及投資未來，因此必須透過加速經濟增長來開創新局面，將「蛋糕」做大，應對各項需要，令香港經濟更多元和更具韌性，同時亦要讓市民可以受惠於發展成果。

財金官員又指香港步入疫後復常階段，經濟回復增長，但受到環球利率持續高企、地緣政治、供應鏈布局調整等因素影響，香港經濟增長動力受壓，資產市場持續疲弱，政府收入亦受到影響，股票和物業交易的印花稅以至地價收入，都較今年初的估算大幅減少，估計2023至24年度的綜合財政赤字可能略超1,000億元，較今年初發表預算案時預測的570多億元高，明年地緣政局仍然複雜多變，遏抑香港經濟增長的速度，與資產市場相關的收入難以快速恢復，下年度繼續出現赤字的機會不能抹殺。

財政儲備跌至6571億 針對政府支出，該財金官員指撇除防疫抗疫和逆周期措施等開支後，政府過去幾年的開支增加約40%，遠超同期政府收入的增幅，並出現3年赤字，財政儲備由11,029億元下降至8,348億元，認為開支經過一段時間的高速增長後，必須進入整固階段，有效管控開支以至適當節流是不能避免。該名財金官員所指的8,348億元儲備只是今年3月31日的數字，而截至10月底已跌至6,571億元。

財金官員指政府今年會繼續維持公務員編制零增長，各政策局及部門未來兩個財政年度，都要分別節省1%經常開支。該官員強調在管控開支增長的過程中，會小心考慮和兼顧社會和經濟發展的需要，特別是顧及社會上最弱勢、最有需要的市民的情況，期望尋求合理、務實及兼顧各方的平衡方案。

過去5個年度財政狀況 過去5個年度賣地收入 過去3年稅收狀況