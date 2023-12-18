收$50隧道費 小巴成本轉嫁乘客

【本報訊】雖然私家車及電單車由昨日起已實施不同時段不同收費，但的士及小巴、貨車等商用車輛收費卻固定。其中，小巴每程劃一收費50元，以紅隧為例，小巴隧道費大增4倍，導致昨日起有8條駛經紅隧的紅色小巴加價2至6元。有乘客稱會考慮改乘其他交通工具過海。

該批加價的紅色小巴路線中，加得最多是灣仔來往慈雲山的路線，由14元加價至20元，加幅43%；荃灣麗城花園來往銅鑼灣的路線收費亦同樣加6元，由23元增至29元。有乘客批評相關紅色小巴路線加幅過高，形容非常離譜，日後不會再乘搭小巴過海。另有乘客表示，理解紅色小巴為了維持經營而需要加價，但車費的加幅較大，乘客只能「硬食」，他日後趕時間才會乘搭紅色小巴過海，反之若時間充裕會考慮轉乘其他交通工具。

業界無奈 斥當局一意孤行 經營上述加價紅色小巴路線的公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，加價只是補貼隧道費加幅，形容車費加幅已算「輕手」。他解釋，因為擔心增加車費後難以與巴士路線競爭，流失乘客，故該會轄下部分過海紅色小巴路線只是加價2元，未能彌補隧道費加幅。

張又稱，對小巴三隧隧道費全日劃一收50元感到無奈，批評港府無視議員及工會建議降低加幅。他認為當局一意孤行，決定草率，沒有考慮小巴營辦商會於增加隧道費後將成本轉嫁至乘客身上。