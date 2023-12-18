本報測試 三隧分流 睇App查實時收費 首日出閘即跪低

政府壞腦當食飯 今上班返學提心吊膽 三條過海隧道分流次階段不同時段不同收費安排昨起實施。為方便司機掌握過海時實際隧道費水平，當局於三隧隧道口架設收費顯示屏，而運輸署手機應用程式「香港出行易」亦新增實時顯示三隧收費功能。但港府科技殘廢並非新鮮事，「壞腦當食飯」，上述程式新功能甫推出便跪低。本報記者昨午於非轉收費時段多次進入程式瀏覽相關收費資料，期間一直出現「白畫面」，需等待2至4分鐘才可以看到所須資訊。有團體亦稱收到很多車主查詢有關情況，擔心影響行程規劃，促盡快改善，否則今日上班上學日系統可能爆鑊。資訊科技界則估計上述情況與系統頁面容量有限有關。運輸署表示，已跟進問題。

不同時段不同收費安排實施後，三隧主要分為兩種安排，包括「星期一至六非公眾假期」收費及「星期日及公眾假期」收費。由於昨日是周日，由早上10時15分至晚上7時15分屬一般時段，私家車收費25元，其餘時間屬非繁忙時段，私家車收費20元；電單車收費為私家車的40%，即8至10元；轉時段時會每兩分鐘增加或減少兩元。

未轉收費時段 程式已「冇反應」 分時段收費下，司機若要得知過海時實際付多少錢，可留意隧道口頂部的顯示屏，其列出各種車輛的實時收費。司機另可使用「香港出行易」查詢實時收費。可是，「香港出行易」顯示「實時」收費需時，本報記者在昨午約3時半使用「香港出行易」手機應用程式及網頁版，分別透過手機網絡、無線網絡嘗試查詢最新收費，當時並非轉收費時段的時間，但實時收費頁面未有「即時顯示」相關資訊，只出現「全白」的畫面，大約兩分鐘後才逐步顯示隧道收費的相關資訊，全程達4分鐘，其後收費資料會每隔一至兩分鐘更新一次。

收費顯示屏掛頂部 難為司機 至於架設在隧道口頂部的收費顯示屏，有司機指其私家車身較矮，較難看到上方的收費顯示屏資訊，建議將顯示屏放到隧道口的左、右邊。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，雖然昨日是周日，三條過海隧道的車流量不多，但已經收到多名車主反映使用「香港出行易」遇到阻滯，包括實時收費頁面載入時間過長等。他指，不少車主均打算看着實時收費情況規劃行程，「慳多兩蚊」，故當局必須盡快改善，確保程式運作正常。

運署準備不足 低估瀏覽人數 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑則估計，實時收費頁面載入時間過長與網頁容量有關，例如同一時間太多駕駛者打開頁面，人數超出可接納的水平，「可能運輸署都預無乜人用」，因此未有準備充足。他又認為該署未來需定時檢討「三隧分流」成效。

運輸署回應指，「香港出行易」系統昨午曾出現短暫運作不順暢，網頁回應時間較長，已即時發現並跟進，系統於短時間內回復正常，當時的用戶訪問數量與平時相若，強調會密切監察「香港出行易」網站和應用程式的使用情況。