增供應眼高手低 難怪上樓甚艱難

香港居大不易，上樓艱難，早就是老生常談。現屆特區政府為了加快上樓，擺出積極有為狀，當中包括推出簡約公屋，以及出招打擊濫用公屋。可惜眼高手低，搔不着癢處，結果問題愈搞愈多，所謂增加供應、加快上樓適得其反，上樓難愈演愈烈。

房屋局早前放棄推展上水蓮塘尾的次輪「簡約公屋」項目，改推馬鞍山一幅政府用地，以及改裝5間空置或即將空置的校舍。局長何永賢表示，建築署研究發現，蓮塘尾項目需改裝渠道及污水處理設施，交通接駁亦欠佳，導致開發成本高企，預計單位量亦只有千餘個；發展局在數月前主動聯絡，覓得一幅位於馬鞍山的用地適合改建，再加上推展改裝空置校舍，新選址合共提供的單位數目，已足夠與蓮塘尾項目對沖。

頭腦發熱，衝動拍板，向來是官場特色。眾所周知，簡約公屋甫推出即爭議多多，選址正是爭議焦點，不是選在東九啟德一帶，靚地平住，就是選址偏遠，缺乏吸引力。果不其然，現在上水蓮塘尾選址被推倒，證明港府思慮不周，一廂情願。臨急臨忙改變選址到馬鞍山，意味需要重新規劃，廢時失事。原意是藉着簡約公屋加快基層上樓，到頭來隨時拖慢供應進度，連簡約公屋都要望穿秋水，可謂諷刺。

此外，歷屆特區政府皆對濫用公屋問題放任自流，公屋富戶比比皆是，有物業揸手者大不乏人，結果是資源錯配，真正有上樓需要的基層只能等個地老天荒。現屆政府總算出招整頓，10月向8.8萬公屋租戶派發表格，要求申報是否在港擁有住宅物業，收到98%回覆。儘管首批約200戶已自願交回單位，並揪出40戶在港擁有物業，正跟進未交表的個案也有1,700宗，但收回的單位畢竟只佔少數，杯水車薪。若政府早一點出手，有法必依，執法必嚴，濫用公屋何至於這麼猖獗。

事實上，當局打擊濫用公屋不力，就連申訴專員公署也有不滿，批評房屋署作為房委會的執行機關，房協亦有專責隊伍調查濫用公屋情況，嚴重違反租約條款者，可被終止租約、收回單位，但申訴署仍然不時收到投訴，反映上述部門並無妥善跟進懷疑濫用的舉報。更何況，房屋署其身不正，自己也帶頭浪費公屋資源。本報過去多次踢爆，該署任由公屋單位長期空置，僅一條屋邨便起碼有數十個空置單位封塵養蚊，暴殄天物。

可以看到，最新公屋一般申請的平均輪候時間上升至5.6年，不少人的實際輪候時間更長，當局將封頂年期列為6年，其實並無多少意義，尤其不少申請者為了工作，必須住在市區，寧願等候更長時間，以致輪候大軍沒有最多只有更多。只有不食人間煙火的高官，才會認為住在偏遠地區，花大量時間通勤是「洗滌心靈之旅」。正因為整個政府都猶如「何不食肉糜」的晉惠帝，一味閉門造車，自我感覺良好，上樓難於上青天又何足為奇！