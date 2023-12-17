笑看天下：戲子總統搵到知心友

歐洲理事會日前決定與烏克蘭和摩爾多瓦開啟入盟談判，之不過，進入入盟談判程序後，要正式成為歐盟成員國，一般需時至少10年。烏克蘭戲子總統澤連斯基歡迎歐盟嘅決定，忙不迭喺社交平台貼文，形容係烏克蘭及整個歐洲嘅勝利，並向每一位烏克蘭人表示祝賀，稱「這種勝利能帶來激勵、鼓舞，使人更強大」。事實係真正入盟十畫未有一撇，所謂「更強大」，看來係阿Q精神多於一切。

目前烏克蘭最想要嘅係錢和軍援，之但係歐盟峰會討論向烏國提供500億歐元嘅財政援助方案，卻喺匈牙利總理歐爾班反對下未獲通過。歐爾班一直阻撓烏克蘭加入歐盟，據悉今趟係德國總理紹爾茨喺投票一刻，請求歐爾班離場，作「建設性棄權」，好讓餘下26名與會歐盟領袖一致通過，從而開啟烏克蘭入盟談判。這就是戲子總統喜不自勝嘅「烏克蘭及整個歐洲嘅勝利」？笑死人。

實情係歐爾班放佢一條「生路」，未來於漫長嘅談判中仍可拖慢或妨礙進程，戲子總統的所謂「勝利」，真不知從何說起！之不過，「關公都有對頭人，曹操也有知心友」，紹爾茨可算係澤連斯基嘅知心友，令佢內心滿懷希望和感激，這就難怪佢馬上轉抵德國，並到威斯巴登嘅美軍駐德國基地視察。同日有政治新聞網站報道，德國政府高層官員曾要求境內國防企業，喺24小時內列出明年可以送往烏克蘭嘅武器。據悉德國所提供嘅高效IRIS-T中短程紅外導引空對空導彈系統，以及獵豹式防空坦克，成為烏克蘭鞏固空防嘅主要裝備。

戲子總統畢竟也有其「專長」，憑着面皮夠厚以及三寸不爛之舌，死纏爛打又搵到「知心友」，看來，俄烏戰事仍然冇咁快會有和談！