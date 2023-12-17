冰鑑春秋：孫子兵法與龜孫子戰術

台灣2024年大選進入白熱化階段，呈現賴蕭與侯康形成領先纏鬥、柯盈配略為落後的「三腳督」狀態。為了突破老三的困境，缺乏組織戰力量的柯文哲，喊出所謂的「新孫子兵法」，要求支持民眾黨的年輕人回家影響父祖長輩，進行「客廳革命」，讓孫子跟阿公拉票，一定最有效。

雖然柯文哲說可藉此讓年輕人關懷長輩，重建家庭文化，但這種淺碟式的關心，恐怕非但不能拉近彼此的感情，反倒有形成家庭風暴的可能。

理由很簡單，若是年輕人本就跟長輩相處融洽，那麼各人的投票意願早就知之甚詳，沒必要在選舉的最後關頭臨時抱佛腳。而如果過去形同陌路，這時為了拉票忽然噓寒問暖，長輩不是傻瓜，怎會輕易就被年輕人洗腦？到最後畫虎不成反類犬，很可能讓彼此的感情裂痕更加擴大！這種為了選舉利益將政治意識帶入家庭關係中的舉動，實在不是一着好棋。

與此同時，仍舊領先卻被連續不斷的負面話題纏身的賴蕭配，打出一連串的「龜孫子戰術」，企圖用各種裝死方式拖到投票那天，以勉力維持自己脆弱的領先優勢。違章建築被質疑，賴清德哽咽喊冤；國籍疑雲扯不清，蕭美琴迴避不肯說明；民進黨弊案連連，內政外交各種失敗，都由黨與競辦發言人鬼扯強辯，賴蕭只負責睜眼說瞎話吹噓政績，躲在同溫層內取暖。就連遭美國與競選對手質疑賴清德的台獨金孫怎麼變成台獨龜孫，賴也選擇不正面回應，充分展現了自己的龜孫子戰術。

孫子兵法與龜孫子戰術當然都會有一定效果，但都顯示對民主政治本質的淺薄與輕蔑；選舉固然是票多的贏，但不擇手段者就算最後勝出，給台灣帶來的也將是更多的苦難而非美好的未來。