強詞有理：菲扮演小丑

為了孤立和封鎖中國，美國近年千方百計打造包圍圈，除了糾集日本、南韓、澳洲等附庸國，還積極拉攏東盟國家，尤其是和中國有領土糾紛的菲律賓和越南。但很明顯，美國的戰略圖謀並不成功，東盟諸國中只有菲律賓甘願充當美國打手，其他國家都拒絕選邊站隊。越南這些年雖然和美國打得火熱，大有一笑泯恩仇的況味，惟始終有自己的原則，不想成為美國棋子。

今年9月美國總統拜登高調訪問越南，將雙方關係越級提升至「全面戰略夥伴關係」，一下子就與中越及俄越關係看齊，西方媒體大肆渲染一番。拜登聲稱這一歷史性協議並非為了遏制中國，可謂此地無銀三百両，美國積極拉攏宿敵，不惜紆尊降貴，甜言蜜語，主要目的正是為了遏制中國，起碼也是為了制衡中國的影響力。越南當局對此心知肚明，當然不會輕易被其利用。

日前越南隆重接待中國領導人到訪，刻意強調「同志加兄弟」的情誼，這顯然不是美越關係可以相提並論。畢竟中越既是鄰居，又有相同的體制，更有共同對抗美國的經歷，豈是老美挑撥離間所能動搖。最重要的是，中國與越南等東盟國家的經貿關係愈來愈緊密，雙方互為最大貿易夥伴，這才是真正的利益所在。反觀美國對東盟的經濟影響力日益下降，而且口惠實不至，去年敲鑼打鼓搞了一場美國與東盟領導人峰會，結果僅僅提供1.5億美元援助，簡直貽笑大方。

不近情者多藏奸，美國口稱重視與東盟的關係，其實從來沒有真正尊重東盟，更沒有真正視之為合作夥伴。其威逼利誘東盟國家加入遏華小圈子，只會為地區帶來衝突與動盪，破壞和平與穩定，東盟領導人並不愚蠢，豈會那麼容易上當。菲律賓小馬可斯政府是唯一的例外，其上台後徹底倒向美國，不斷在南海製造衝突，極盡挑釁之能事，到底為了甚麼，令人莫名其妙。也許是吃錯藥，也許是受人錢財，小馬可斯的所作所為透着幾分詭異。

不過，菲律賓的能耐實在有限，不管如何挑釁滋事，也不管西方如何搖旗吶喊，始終掀不起多大風浪。從東盟諸國一直保持沉默，就知道他們對此不感興趣，或者說他們根本不想介入對抗中國的漩渦。正所謂，朽木不可雕也，美國好不容易找到菲律賓這個打手，可惜它難當大任，只能扮演小丑。