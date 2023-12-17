龍吟虎嘯：美對華戰爭政策升溫

美國發起的中美國運之戰，其最狠的殺招是要和中國打仗，或打代理人戰爭，或和中國直接兵戎相見，拚個你死我活。中國一早就明白這點，從新中國成立，打抗美援朝之仗，中國就沒有放鬆和美國打仗的警惕和準備，而且是在十分弱勢的情況下和美國硬扛，重創美軍，挫敗美國的戰略意圖，令美國領教了中國的不屈和厲害，從此不敢輕舉妄動。

須知道，當年美蘇兩個超級大國爭霸，局部戰爭、全面戰爭、常規戰爭、核戰爭，可能分分鐘爆發，時時劍拔弩張。但美蘇還真沒面對面打過，美國未曾領教過蘇聯，但領教過中國。那時中美力量極為懸殊，已夠老美「喝一壺」的；如今，中國已是僅次於美國的軍事強國、科技大國、經濟大國，戰爭的潛力、資源、人口遠在美國之上，戰爭的組織能力、動員能力、韌性遠在美國之上，制度優越性遠在美國之上。中華民族歷經數千年、無數次戰爭的流血、犧牲、磨難，屹立不倒，衰而復強，區區200多年建國史的美國，從來沒有經歷「被外敵打到本土」的美國，經受戰爭的能力何能與中國相比？美國人如果能明白各自的歷史和現實，就應放棄要和中國打仗、以為戰爭政策能打倒中國的妄念。

然而，美國霸權主義的本性決定了它不可能打消妄念，不可能放棄對華戰爭政策。日前，美國國會通過了涉及8,860億美元的2024年度《國防授權法案》，當中包括向烏克蘭提供資金、加強在印太地區的資源，「對抗中國大陸的區內擴張」。法案要求擴大美台軍事合作，為台軍制訂全面的培訓，包括制訂不對稱防禦戰略，加強美台軍隊互通性，擴大美台軍事網絡安全聯合訓練，評估大陸可對台灣實施持續軍事封鎖的方式等等。

美國國防部的這份授權法案，金額比去年增加了約3%，其要對中國推行戰爭政策繼續升溫，又上一個台階。