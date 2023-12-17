坦言集：猶太覆亡

以巴之戰進入大的轉折點了。加薩的哈馬斯還是在頑抗，敍利亞與黎巴嫩炮擊以色列在增加，以軍被迫加強空襲，卻不敢出擊真主黨，沒辦法可阻止連迭和可再增的反向空襲。北部地區便拖着不少以軍。

南部加薩地區的軍力消耗在於無法應付的地道戰，不單止損兵折將，大型坦克等亦被破壞。以軍推至加薩南部，卻在加薩北部遭遇反攻，前後受敵，進退不得。即使進一步狂轟濫炸，加薩已成廢墟，以軍依然被動捱打，抓不住哈馬斯的主力。加薩人民死傷纍纍，再多死傷，只是向世界展示以色列的種族清洗、殘暴與反人類行為，已變為全球唾棄，美國的支援大有停止的可能性，以色列便不可能把戰爭打下去。加薩之戰、以巴之戰已呈敗象。

但最關鍵的是紅海航道上也門胡塞武裝襲擊以色列貨運。胡塞武裝處於紅海航道的樽口，戰略位置優越，空襲以色列貨船輕而易舉，而且屬於低成本、高效益行動。以色列海軍有限，美國第五艦隊亦有限，難以完全地進行防衞。美國不敢進攻也門，因其有伊朗支撐，攻也門可觸發伊朗及所屬真主黨大舉攻擊以色列。胡塞武裝的襲擊未必完全生效，但只要不斷襲擊，擊中與否，都對紅海航道造成巨大的威脅。

以色列的貨船被擊中沉沒，便可阻塞航道。雙方交火，容易殃及過路的其他貨輪。依以軍的狂蠻，必然不顧一切攻擊也門，胡塞武裝便大有可能把空襲擴大，且恐嚇其他國家的船隻，封鎖紅海航道。地中海的大通道被阻，歐洲及北非各國怎會視而不理？美以軍力不可能壓制胡塞武裝，還要與之相鬥的話，便與歐洲、北非各國實際為敵。美國會首先退出，但它能否控制以色列亦從紅海撤退？而胡塞武裝清楚看到其地緣戰略關鍵作用，便可用紅海航道的安危來迫使歐洲、北非各國以至利用航道的貿易國家（中國也在其列）介入以巴之戰，迫使以色列停戰談判。

內塔尼亞胡政權揚言沒有國際援助，以色列仍會死戰到底。這種極右翼政客的狂言，或許他們可以堅持，可是以色列國內政治、經濟以及軍事，都未必可以在外無援手、內無對戰辦法底下堅持下去。怕只怕極右翼政權的「攬炒」心態，要防的是動用核武。若如此，這便是猶太復國主義與以色列國覆亡之時了！歷史便是大倒轉了，滅人國反被滅。