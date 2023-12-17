捱貨車撞 鐵騎士人仰車翻

【本報訊】昨日上午10時許，一名男子駕駛電單車沿美孚荔枝角道行駛，在駛經葵涌道天橋底右轉入長沙灣道東行時，尾隨一輛貨車疑因收掣不及撞向電單車尾，鐵騎士當場人仰車翻。有其他駕駛人士見狀，慌忙協助報案。

迴旋處貨車猛撼 貨Van翻側 救護員接報趕至，發現姓伊（68歲）鐵騎士的腳部、左手及肩部受傷，替其敷治包紮後，再由救護車送院治理，34歲南亞裔貨車司機則沒有受傷。現場所見，貨車駛入長沙灣道時，路面有雙白線及「停」字樣，初步不排除有車輛轉彎時沒有停車肇禍，惟實際意外原因仍有待進一步調查。

另外，昨日上午11時許，一輛客貨車與一輛密斗貨車，在駛至將軍澳環保大道近寶邑路迴旋處時，有車輛懷疑收掣不及，客貨車被撞至向左翻側，有途經的駕駛人士見狀，恐防有人被困遂協助報案。

消防接報趕至，31歲南亞裔客貨車司機已自行爬出車廂，他報稱胸口痛楚，需由救護車送院治理。姓鄧（38歲）密斗貨車司機沒有受傷，意外原因有待進一步調查。