尖沙咀群煞講數殺聲震天 兩漢捱斬負傷求醫

街頭血案爆不停 刀光劍影市民驚 本港治安不靖血案頻生！昨日凌晨時分，兩批大漢在尖沙咀街頭懷疑「講數」，雙方一言不合，繼而觸發毆鬥，有人更持利刀施襲，有居民乍聞廝殺聲慌忙報案。執法人員接報趕至，群煞早已四散逃去，兩名分別手臂及頭部受傷男子，自行前往醫院求醫。人員經初步調查後，把案件列作「傷人」，除翻查現場一帶「天眼」片段了解案發經過，並循傷者背景等多方向追查案發原因。

昨日凌晨4時許，兩批約30至40名大漢，在漆咸道南與柯士甸路交界聚集疑似「講數」。期間，雙方疑談判破裂，有人隨即亮出利刀施襲。霎時間現場殺聲震天，途人見狀紛紛走避，有居民被廝殺聲驚醒，循聲查看後慌忙報案求助。執法人員接報趕至，群煞早已聞風先遁，馬路中央遺下一攤血漬，人員隨即在現場及附近一帶兜截歹徒。

翻查店舖大廈天眼調查 其後，一名手臂受傷的姓冼（28歲）男子，以及一名頭部受傷的姓吳（40歲）男子，自行乘搭的士前往伊利沙伯醫院求醫。駐院人員經詢問後，相信二人與案件有關，遂向他們了解情況。同時，人員圍封案發現場，將翻查附近店舖及大廈的「天眼」錄影片段，以便了解案發經過，並根據兩名傷者背景等資料，追查案件來龍去脈及追緝歹徒，案件列作「傷人」處理。

本港近期傷人案頻生，單是本月11日便連續發生兩宗。當日晚上7時許，一名姓楊（37歲）男子途經土瓜灣安徽街1號對開，被一名男子以𠝹刀襲擊致口鼻和手部受傷，兇徒得逞後往馬頭圍道方向逃去。兩日後，人員在九龍城區拘捕一名41歲本地男子，在其住所檢獲懷疑涉案兇器。另本月11日晚上8時許，一名姓林（30歲）男子於慈雲山慈正邨停車場，被一名兇徒以一把30厘米長的利刀狂斬，導致雙臂中刀浴血，兇徒得逞後登乘接應的貨車逃去。