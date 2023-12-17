賊爬水管潛工廈 3單位遭殃

【本報訊】昨日早上7時許，長沙灣永明街1號恆昌工廠大廈4樓一間食品工場，姓林（54歲）女職員上班時發現閉路電視線被剪斷，士多房窗戶被撬毀，工場內有被搜掠痕迹，由於懷疑遇竊，遂慌忙報案求助。執法人員到場，經負責人初步點算後，證實沒有損失。

至上午10時43分，上址15樓另一公司姓梁（32歲）男職員報案，指發現大門被撬毀，懷疑遭賊人潛入爆竊。經初步點算後，相信失去小量現金、一張銀行卡、一部手機及外幣。

人員調查期間，揭發另一單位同告失竊，有小量現金不知所終。經初步調查後，不排除賊人由天台沿外牆水管攀爬而下，撬毀窗戶及大門進入單位搜掠，不排除3宗案件俱由同一夥賊人所為。人員把案件列作「連環爆竊」，將翻查大廈天眼錄影追緝竊賊。

住宅遇竊 失4錶總值60萬 另外，昨日早上8時許，有住戶返回中環些利街15號寓所時，赫見屋內有被搜掠痕迹，經初步點算後，證實有4隻總值60萬元的手錶不翼而飛，懷疑遭竊賊掠去。人員接報到場，經初步調查後相信竊賊攀爬大廈外牆，再經單位露台潛入屋內搜掠，人員事後翻查有關閉路電視錄影片段，進一步了解案發經過及追緝竊賊。