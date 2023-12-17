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貓咪墮樓 臥屍低層露台
事發於將軍澳屋苑峻瀅。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨日早上8時許，執法部門接獲將軍澳石角路8號峻瀅一低層住戶報案，指一隻貓咪倒臥於單位露台，絲毫沒有反應。
尋貓主善後
執法人員接報到場，經檢驗後證實貓咪已經死亡，愛護動物協會人員其後到場協助並檢走貓屍。人員經初步調查後，不排除貓咪由高層單位墮下，案件沒有可疑，並設法尋找貓主善後。
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