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大埔塌樹砸兩鐵皮屋

塌樹砸向鐵皮屋。（張開裕攝） 塌樹砸向鐵皮屋。（張開裕攝）
塌樹砸向鐵皮屋。（張開裕攝）
【本報訊】昨日下午1時許，大埔汀角路近朗廈村一棵約高10米、直徑約80厘米的大樹突然塌下，砸向兩間鐵皮屋屋頂，姓侯（51歲）女住戶見狀，慌忙報案求助。
疑遭蟲蛀致空心
消防接報趕至，證實大樹沒有砸毀鐵皮屋，事件中無人受傷，遂以電鋸把塌下的大樹鋸斷及移除。現場所見，該樹懷疑被蟲蛀導致空心塌下。
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