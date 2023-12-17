東呼即應：港人熱愛吃火鍋 沾生蛋嗜肉恐惹禍

致癌物沙門氏菌嘌呤 東呼即應教避陷阱 本港天氣突然轉凍，最適宜一家大細吃火鍋。不過打邊爐暗藏危機，如何可以食得健康呢？《東呼即應》請來醫生教路，避開健康陷阱，包括肉類含大量嘌呤，痛風患者不宜進食太多；至於打勻生雞蛋沾蘸食物，易感染沙門氏菌，可能會引發食物中毒，致腹瀉及嘔吐；滾燙食物要放涼才能放進口，否則易令口腔和食道潰爛，甚至患口腔癌。

香港人熱愛吃火鍋，但吃火鍋暗藏健康危機，稍一不慎屙嘔肚痛之餘，更隨時患上癌症。例如，蔬菜或多或少帶有亞硝酸鹽，若跟肉類或海鮮一起煮，肉類的蛋白質便會與亞硝酸鹽結合，產生致癌物質亞硝胺。若人體大量吸收，在一至5分鐘內便會中毒，出現腸胃炎、呼吸困難等症狀。

菜肉一煲熟 隨時亞硝胺中毒 有內地學者研究指，若菜和肉一起連續煮30分鐘，就會開始釋放亞硝酸鹽，直至約60分鐘，亞硝酸鹽更增至10倍。到底吃火鍋灼菜，是否在30分鐘內吃完就最好？菜和肉分開煮就食得安心嗎？家庭醫生關嘉美指，雖然菜會釋放亞硝酸鹽，若非與肉一起烚煮數小時問題不大，建議把吃火鍋的時間，控制在一至兩小時內。她又提醒，肉類含大量嘌呤，痛風患者避免大量攝取。

食物趁熱食 小心燙傷食道壁 相信不少人試過吃火鍋時，想夾一粒肉丸來吃，豈料咬開一刻才發現內部仍是冷冰冰。雖說肉丸本身已經熟透，但如果換成肉類或海鮮，很容易就會跌入吃火鍋第二個陷阱，隨時不斷上吐下瀉，嚴重的話甚至要送院治理。關嘉美表示，若吃火鍋時「滾水淥腳」 ，急急吃下未煮熟的食物，有機會導致細菌性及病毒性感染，例如由大腸桿菌或甲型肝炎導致的腹瀉等；同時，打勻生雞蛋沾蘸食物，容易感染沙門氏菌，引發食物中毒，導致腹瀉及嘔吐。

常說吃東西要「趁熱食」，但原來食物太熱亦是陷阱之一。由於食道壁是由黏膜組成，只能耐受攝氏50至60度的食物，如果超過這個溫度，食道黏膜就會被燙傷，而一般熱騰騰的食物，溫度接近攝氏70至80度，容易燙傷食道壁，引起急性發炎，長期下來更會變成慢性發炎，可能導致口腔黏膜的纖維化，嚴重的話更會演變成為癌症。關嘉美續指，若經常進食滾燙的食物，容易令口腔和食道潰爛，甚至引致口腔癌、食道癌等。

儘管火鍋有不少健康陷阱，但亦可食得精明一點，例如選擇昆布、藥膳等較清淡的湯底；肉方面則盡量挑較低脂的雞肉，或油脂較少的牛腱等。此外，醬料同樣不容忽視。有營養師建議，最好用葱、蒜、蘿蔔泥、新鮮辣椒及適量和風醬油調和，惹味之餘也可減少油脂、熱量和鈉含量的攝取。

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