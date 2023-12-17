第二期共創明Teen冀4000中學生獲配對

【本報訊】兒童發展配對基金昨日舉行15周年慶祝活動，當局表示正全力推展「共創明『Teen』計劃」第二期的招募和師友配對工作，目標是讓共約4,000名中一至中四學生受惠。

兒童發展配對基金成立15年 當局又指第一期共約2,800名畢業生已獲安排加入「校友會」，為他們提供進一步的活動體驗和職場實習，很多大企業非常支持計劃，承諾計劃下的畢業生到適齡工作時會獲得優先聘用。

當局指出，再過9日就是聖誕節，此時回顧「兒童發展配對基金」多年來為基層兒童作出的貢獻，分享他們成長的喜悅，亦鼓勵他們繼續努力追尋夢想，實在非常有意義。兒童是香港的未來和希望，當局一直同社會各界攜手並肩，促進兒童健康成長，增進他們的福祉。由民間自發成立的「兒童發展配對基金」，正是政府很重要的夥伴之一。

當局又指，多年來基金通過匯聚商界資源和地區力量，為有需要的青年提供配對儲蓄資助，鼓勵他們建立儲蓄習慣，實踐個人發展規劃。基金至今已累積籌得超過5,000萬元，讓超過一萬名青年受惠。而基金的付出和努力正與本屆政府扶助青年向上發展的工作相輔相成。除了全力推動落實去年年底推出的《青年發展藍圖》之外，政府亦繼續凝聚政、商、民三方力量，推行「共創明『Teen』計劃」，通過師友配對、基礎訓練和團體活動等，扶助數以千計的基層中學生擴闊眼界、力爭上游。