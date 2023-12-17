港國安處通緝5犯 布林肯插口指鎮壓

【本報綜合報道】香港國安處上周四（14日）宣布新一批通緝名單，通緝鄭文傑、許穎婷、邵嵐、霍嘉誌及蔡明達5名潛逃海外人士，每人懸紅100萬港元。他們分別涉嫌煽動分裂國家罪、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，以及煽動顛覆國家政權罪。美國國務卿布林肯當地上周五（15日）晚在社交網站發文指，美國譴責港府公布新一批懸紅海外民主人士名單，當中包括一美國公民，美方反對威脅及騷擾主張民主自由人士的企圖。布林肯所指的美國公民是邵嵐。

布林肯同時透過美國國務院發聲明指，港府以《港區國安法》起訴和公布不公正地針對海外民主倡導者的懸賞名單，顯示出無視國際規範和香港人權，以及香港在尊重法治傳統的倒退。美國強烈反對任何對把美國選作自己家的人進行恐嚇與壓制的做法，將堅定不移地挺身捍衞行使人權而成為打擊目標的人。美國拒絕接受中國利用懸紅來威脅和騷擾自由與民主倡導者的任何企圖，敦促港府尊重在《基本法》中受到保護的權利與自由。

布林肯續指，美方鼓勵國際社會一同譴責這項跨國鎮壓行為，美國仍致力於捍衞所有人的權利與自由，籲中國以符合其國際承諾和法律義務的方式行事。

邵嵐：被通緝是對工作的肯定 美國國務院和英國外相卡梅倫較早前亦對國安處公布新通緝名單說三道四，中國外交部發言人毛寧已表示對個別國家公然詆毀《港區國安法》、干預特區法治表示強烈不滿和堅決反對，有關國家應尊重中國主權和香港法治，停止干涉中國內政。

另外，學民思潮前成員許穎婷接受美媒訪問時指，相信是因為她在美國推動《香港制裁法案》觸怒港府，形容通緝令只是「做騷」，她會在美國繼續倡議推動制裁香港。她表示，一直以來制裁官員，尤其是司法人員，似乎是港府的一個痛處，他們對此非常敏感，上一輪通緝名單的大部分人都曾公開地推動外國制裁。邵嵐則指港府通緝美國公民證明香港再沒有獨立司法系統、法治的國際金融中心，她強調自己不怯、也不怕，通緝令是對其工作的肯定。英國駐港總領事館前職員鄭文傑則表示，被懸紅百萬港元是一種終身榮譽。