C919低飛維港繞兩圈 珠海客專程拍攝

【本報訊】國產客機C919昨晨在維多利亞港上空進行飛行演示。飛機約10時半在香港國際機場起飛，約10時50分抵達維港上空，並環繞香港島兩圈，期間曾低飛至1,000呎以下，吸引大批市民在維港兩岸觀看，更有內地旅客專程來港拍攝飛機。

昨日天色晴朗及有陽光，早上約10時半，在尖沙咀碼頭，率先遙遠見到C919，其後進入南丫島繞圈；約20分鐘後，C919由西至東進入維港，並以1,500呎及1,000呎低飛，圍繞維港兩個圈，而在第二次飛行時，更一度低飛至700多呎，並在多個地標，包括環球貿易廣場、中環國際金融中心旁掠過。

有本身是鐵路迷的中學生表示，以往經常拍攝高鐵，對國產飛機感到驕傲，認為機會難得，所以抽空來拍攝。有珠海遊客專程來港拍攝飛機，自備能收聽航空頻率的設備，可以得悉起飛時間及飛行位置，方便拍攝。

打擊非法無人機 拘6人 此外，執法部門過往一星期（12月8日至12月15日）嚴厲打擊非法的小型無人機活動，分別於西九文化區、啟德及油塘拘捕一名女子及5名男子。他們涉嫌干犯《小型無人機令》中「違反操作規定」及「在限制飛行區以內飛行」等罪行。行動中一共檢取6部小型無人機。當局警告，違法使用小型無人機，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁兩年，市民切勿以身試法。