小欖綜合康復大樓 供逾千智障殘疾宿位

聖誕前後可投入服務 另560個日間訓練額 香港康復宿舍服務嚴重不足，輪候時間過長導致不少家庭及照顧者痛苦不堪。在前小欖醫院原址設立的小欖綜合康復服務大樓即將分階段投入服務，為殘疾人士合共提供1,710個康復服務名額。社會福利署表示，中度智障人士宿舍及嚴重肢體傷殘人士宿舍即將獲批出牌照，最快可於聖誕節前後投入服務。而負責營運其中一項目的新生精神康復會透露，首批會接收160人，其後每季再接收80人。

社署統計顯示，2022/23年嚴重弱智人士宿舍平均輪候時間為171.1個月，即仍要約14年，輪候時間較上一個年度增加逾一年半，至於中度弱智人士的輪候時間則為154.1個月、即還是要近13年，較上年度增9個月。政府統計處2021年《殘疾人士及長期病患者》的統計則顯示，全港智障人士總數約7.7萬至9萬人。

分別由3非政府機構營辦 小欖綜合康復服務大樓共提供1,710個殘疾人士服務名額，當中包括1,150個住宿照顧服務，以及560個日間訓練名額，分別由3間非政府機構營辦。其中香港耀能協會主要營辦嚴重肢體傷殘人士宿舍、中度弱智人士宿舍，以及綜合職業康復服務中心，分別提供75、75、160個住宿服務或日間訓練名額。東華三院營運嚴重殘疾人士護理院及嚴重弱智人士宿舍；新生精神康復會則營辦長期護理院。

新生精神康復會表示，長期護理院每8人一間房，目前已有75個院友完成評估，可即時入住，預計首批會接收160人，其後每季再接收80人，共400個住宿服務名額，惟仍待當局批出牌照，期望下年首季可投入服務。被問到院友萬一出現病情復發時該如何應對，會方指，屆時將會有4名指定青山醫院醫生駐場應診，以應付院友復發情況。

引入樂齡科技 自動化包藥 耀能協會表示，宿舍內引入多種樂齡科技，包括人面識別防遊走系統、監測院友呼吸心跳的醫療床上感應系統、協助院友出入的天花吊機、甚或已在醫院管理局醫院應用多時的「自動化包藥系統」，為院友作電子派藥、包藥。該協會續透露，目前已經聘請36人，已有八成治療師到職，當中七成為護士，以及五成社工。

東華三院則表示，其營運的宿舍正等待當局批出牌照，盡力爭取在今月內投入服務，預計首批會有75個嚴重殘疾人士住宿服務名額，及150間日間訓練名額。院方表示，宿舍是以「春、夏、秋、冬」作主題劃分，特色之一是每個主題區均設有「關懷閣」，旨在讓垂危的院友入住，直至其離世，期間家人亦可入住陪伴。