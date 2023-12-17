維港水上煙火 今夜綻放迎聖誕

【本報訊】聖誕將至，旅發局舉辦的「香港繽紛冬日巡禮」在昨今（16日及17日）兩晚以及23至26日，將有每場10分鐘的全新「冬日維港水上煙火」上演，晚上8時在維港綻放，在海上呈現多個帶有聖誕氣氛的節日限定煙火圖案，包括「聖誕樹」及「禮物」等；而「HK」字樣煙火亦再次在維港出現，市民可到西九文化區海濱長廊一帶欣賞。

全年料逾3000萬人次訪港 旅發局總幹事程鼎一指，本港是亞洲最具聖誕氣氛的城市，「香港繽紛冬日巡禮」繼續以最代表香港的維港作背景，除帶來全城必到的打卡熱點「巨型聖誕樹」，今年更特別加入8場水上煙火，連串活動有助吸引更多旅客訪港，有信心全年旅客數字將超過3,000萬人次。

旅發局於2023年11月24日至2024年1月1日舉辦「香港繽紛冬日巡禮」，當中最矚目的全新冬日維港水上煙火，於12月9日起，連續3個周末及橫跨聖誕節假期。

而首個西九聖誕市集將於2023年12月21日至30日期間於藝術公園大草坪舉行。為期10天的露天市集將設有25個特色攤位、創意餐飲、現場表演和聖誕寵物驚喜。