美斯訪港獻技 「黃牛飛」1.9萬元兩張

【本報訊】近年「黃牛黨」炒賣門票問題禁之不絕。阿根廷球星美斯效力的美職球會「國際邁亞密」明年2月會訪港，並在大球場舉行表演賽。門票前日（15日）開售，僅一小時內便旋風式售罄，二手交易平台隨即出現不少「黃牛黨」炒賣門票，甚至有門票炒至1.9萬元兩張的天價。大會提醒球迷，不要從非官方途徑購票；而文化體育及旅遊局局長楊潤雄則提醒市民小心分辨門票真偽，將會研究是否修例規管「炒黃牛」。

「國際邁亞密」訪港表演賽的門票極速售罄，本報記者查看二手交易平台「Carousell」，發現有不少「黃牛飛」兜售，大多索價近5,000元兩張。大會表示，每張門票只限入場一次，由非官方途徑購買的門票，惟其真確性和有效性存疑，呼籲市民謹慎避免未能入場；賽事將設現場轉播，無法購票的球迷可以透過官方轉播平台觀看比賽，詳情會在稍後公布。

「黃牛黨」再掀炒風，楊潤雄表示，今次的門票是QR code（二維碼）形式，但市民事前沒辦法證實買到的QR code或門票究竟是真還是假，呼籲市民小心。以往民政事務局考慮過有關法律修改問題，將會再研究最新社會情況；至於其他罰款方面，在考慮整個制度是否需要修改法例時，會一併考慮改變。

議員促實名制購票遏炒賣 議員鄭泳舜亦促請當局盡快修例，應提高「炒黃牛」的最高罰款額，並將康文署管理的香港大球場、紅館及伊館等，納入法例規管範圍內；又建議體育活動或音樂會等，應採用實名制方式購買門票，避免炒賣。