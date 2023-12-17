工展會開鑼旺場 一蚊鮑魚仆住搶

跨年至1‧8 逾900攤位推優惠吸客 為期24日的工展會昨日在維園開幕，展期橫跨聖誕至明年1月8日，設有逾900個攤位，並復辦美食區。儘管清晨時分有雨，但亦無礙熱情的市民在會場外排隊，準備第一時間衝入展場搶購心頭好。當踏正11時開閘的一刻，逾百市民一擁而入，不少人為了「一蚊鮑魚福袋」勇往直前，有人在奔跑時更不慎仆倒在地。

袁女士是其中一位成功搶購鮑魚福袋的市民。她說趁放大假，早上9時在場外排隊，嘗試入場「玩吓」。其實搶購飽魚福袋並非初衷，只是入場時見其他人跑，她也跟着跑而已，結果成為第9位成功搶購「一蚊鮑魚福袋」的消費者，而「戰利品」則會稍後帶往日本，送給身在當地的女兒。

買做冬物資 預消費2000元 市民許先生說由於自己逢周六放假，所以每屆工展會都是頭一日入場，順便購買做冬的物資，畢竟工展會的價格普遍較市面廉宜，預算消費2,000元左右，並在場內買了17罐鮑魚。另一市民關先生說昨日花了千多元，購買咖啡、湯包和口罩。他說主辦方安排不錯，又指自己今次準備不足，沒有帶備手推車掃貨，說下次要入場買鮑魚。

來自海南的內地遊客詹女士，說素聞香港的工展會別具特色，十分熱鬧，於是趁來港機會同家人入場遊覽。較諸內地形形色色的展覽活動，她說工展會氣氛親民，安排妥善，對場內的美食攤位尤其享受，並打算購買一些保健產品。

北上消費成風 恐礙營業額 與家人逛工展會的劉先生說購物意欲不大。他憶述六、七十年代的工展會，俱以本地人為消費對象，然而復辦之後的工展會已同過往不一樣，特別是近十多年的銷售對象已改為自由行旅客，他說工展會的確攤位眾多，貨品包羅萬有，但予人感覺只像一個大型的露天超市。

某攤位負責人鍾小姐，指相較過去疫情下的工展會，昨日入場的市民較多笑容，心情輕鬆，畢竟大家已毋須戴口罩，況且會場亦恢復試食。雖然工展會頭一日，市民反應理想，但由於北上消費成風，她預料今次的營業額只能跟往年相若，為廣招徠，她說會推出兩元一包米的福袋。

香港中華廠商聯合會會長史立德在工展會開幕致詞時指，全港都有形形色色的節慶活動和嘉年華會，而最能刺激消費的盛事，必然是工展會。他說今屆工展會設有逾900個攤位，產品包羅萬有，不少本地的知名品牌再度回歸，形容工展會已完全回復疫情前的壯觀情況，除了再設美食攤位，更首次設有酒精飲品售賣，為市民和旅客帶來不一樣的工展會體驗，而場內的折扣優惠亦不會令人失望，相信港人毋須北上消費，都可以盡情食、買、玩，有信心今屆工展會可延續往屆佳績。