醫健：伶牙俐齒：吸煙飲酒增口腔癌前病變風險

曾經遇見一個病人因為口腔有紅斑，經牙醫轉介來看我。他是50多歲男人，滿身煙味，我循例問他，食煙食得多嗎？他說，每天至少一包，30多年了，戒不掉。檢查時發現他口腔臉頰旁有一處紅斑，形狀不太規則，加上病人抽煙的習慣，屬於患口腔癌高危一族。我如實告訴病人我的擔憂，需要進行一些檢查和做切片化驗，排除癌變。大男人聽完後晴天霹靂，忽然眼泛淚光，向我和護士懺悔食煙太多，決心要戒，希望避過這一劫云云。切片化驗完成後，我告訴他一星期後回來睇報告，希望不是壞消息。他緩緩步出應診室，只留下一句「聽天由命」。

一星期後，病人和家人滿面愁容同來覆診。病人說他很擔心，這個星期一口煙也沒有抽。我看過報告，告訴他化驗結果證實紅斑是輕度異變，屬於癌前病變，慶幸還未演變成癌症，但比一般人還是有更高機會患上口腔癌，需要定期檢查。

口腔癌前病變的發生與多種因素有關，如吸煙、飲酒、自體免疫毛病、人類乳頭瘤病毒（HPV）感染、慢性炎症等。這些因素可能導致口腔黏膜組織損傷和基因突變，從而增加癌變機會。除盡量減少風險因素如戒煙酒外，定期檢查亦有助及早發現癌變，使患者盡早得到適當治療。

3個月後，病人回來覆診，依舊滿身煙味。我問，你不是戒煙了嗎？他說：「有啊！我現在抽完一支煙戒到抽下一支煙呢！」我於是明白，每次覆診，我還是打醒十二分精神為他作詳細檢查吧。

香港大學牙醫學院口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷