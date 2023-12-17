基層長者禦寒衣物不足 青協上門送暖

【本報訊】本港天氣轉冷，基層家庭要添置厚衣未必是輕易的事。有關注團體昨日公布調查顯示，近兩成基層受訪者指禦寒衣物不足；更有一成長者曾於寒冷天氣外出購買生活用品時遇到困難。香港青年協會「鄰舍第一」社區計劃義工前天起，為獨居長者和基層兒童送上禦寒物品，並關心鄰居的需要，發揮鄰舍守望相助的精神。

逾150位青年義工上月透過「愛心響鈴行動」，致電關懷逾860戶基層家庭，當中包括獨居長者、雙老長者、基層兒童、照顧者及長期病患人士等。從青年義工的統計顯示，在寒冷天氣下，最多受訪者表示禦寒衣物不足（19.4%），其次為有需要在家中增添暖氣設備（15.7%），亦有不少長者表示曾於寒冷天氣外出購買生活用品時遇到困難（10.1%）。此外，63.9%人表示有需要或歡迎義工致電問候，了解他們的需要。

義工：行動非常有意義 參與送暖行動的青年義工陳韻怡分享指，逾80歲的郭伯伯夫婦既是長期病患者，亦是照顧者，由於行動不便，日常已鮮有外出，更因經濟狀況已多年沒有增添禦寒衣物，因此在寒冷天氣下實在難以外出購買生活所需。對於能夠為有需要的長者送暖及減低他們的憂慮，她感到非常有意義。

青協督導主任胡偉全表示，不同的基層家庭各有所需，如果只是單一地向他們送上福袋或日用品，未必能夠精準解決他們最急切的問題。以早前的暴雨與極端天氣為例，有義工發現住在山上臨屋的長者，除了家中風扇被泥水沖走，其他電器亦非常殘舊，因此按緊急程度送上適時的支援服務，讓資源有效運用。

上述計劃已推動第12年，已有逾3,000名14至24歲青年自發組成100支「鄰舍隊」，分布全港各區。未來亦將持續擴充及增長，在各社區以具體服務與行動推廣鄰舍互助的訊息。