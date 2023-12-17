跌10℃公院排長龍 求診苦等逾8句鐘

行山男扭傷腳 受困食風現低溫症 入冬後首個寒潮襲港，昨早6時，天文台已發出首個寒冷天氣警告，一日內溫度急降攝氏10度，加上多種病毒活躍社區，多間公立醫院在周末下午已出現求診人龍，地區龍頭醫院如聯合醫院及威爾斯親王醫院昨午起均需輪候超過6至8小時，北區醫院至晚上亦要等候超過8小時才能應診。昨日有行山人士疑似出現低溫症，天文台預料今早氣溫會進一步下跌，市區料低至攝氏12度，新界再低一兩度，呼籲市民應小心保暖。

天文台表示，冬季季候風正影響華南，本港昨日氣溫普遍較前日低攝氏10度左右，寒冷天氣警告生效加上本港普遍吹強風，風寒效應更加顯著，市民身體感覺的溫度會較實際氣溫低，提醒市民應留意天氣變化。

多種病毒活躍社區 昨晨10時30分，一行7人在大嶼山鳳凰山行山期間，途經山頂附近時，其中一名外籍男子意外扭傷腳，無法落山，友人見狀報案求助。由於現場風勢頗大，寒風陣陣，傷者懷疑出現低溫症，需要於山頂石屋暫避。政府飛行服務隊接報後，派遣直升機接載民安隊人員前往現場，將傷者救起送往灣仔停機坪後，但傷者拒絕送院、自行離去。

氣溫驟降下，肆虐本港的多種病毒更加活躍，多間公立醫院急症室昨午起出現人龍，多個醫院急症室的求診者要輪候6至8小時能才能應診，當中又以聯合醫院、那打素醫院、威爾斯親王醫院及北區醫院最嚴重。本報昨午到聯合醫院觀察，發現急症室擠滿求診人士，各人只能無奈等候。

今日市區低見12℃ 至於未來幾日天氣，天文台表示，受到冬季季候風影響，本港今早天氣持續寒冷，會有一兩陣微雨，市區最低氣溫約攝氏12度，新界再低攝氏2、3度，日間部分時間天色明朗及乾燥，最高氣溫約攝氏16度，最高紫外線指數大約是4，強度屬於中等。本周後期，華南沿岸天氣仍然乾燥，早晚相當清涼，吹清勁北至東北風，離岸及高地吹強風。