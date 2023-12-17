簡屋選址改建公屋 又耗時研究

【本報訊】政府將於2023/24年底前向財委會申請第二批簡約公屋項目撥款。原先由發展商提供的上水蓮塘尾選址，因成本效益低被取消，政府轉而揀選了位於馬鞍山恆光街的用地，及以5所空置或即將空置的校舍改建為簡約公屋。房屋局局長何永賢昨日表示，馬鞍山恆光街用地由發展局主動聯絡告知，現時屬一間中學體育場地的短期租約用地，適合改建；至於能否將簡約公屋的選址改為興建公屋，何永賢指長遠仍需規劃署研究。

何永賢指，有意見認為上水蓮塘尾選址位置偏遠，附近缺乏足夠基建，開發成本高但卻只能提供約1,100個單位。而發展局提出馬鞍山恆光街有一塊短期租約用地適合改建，連同5間空置校舍項目，新選址合共提供的單位數目，足夠填補上水蓮塘尾項目的單位數，更能夠調低小欖樂安排的伙數，她強調當局要供應3萬伙簡約公屋單位的目標不變。

4間選址校舍仍在使用 現時已成選址的5間校舍中，有4間仍在使用，預料兩間校舍明年年中可以交還，部分正等待搬遷新校舍。何永賢表示，空置校舍改裝為簡約公屋後，部分屬一至兩人單位，改裝也毋須作額外拆卸，只需改裝單位間隔、加入獨立洗手間，工程相對容易，預計需時9個月至一年能完成，期望2027年完成所有簡約公屋項目供居民入住。

至於能否將簡約公屋的選址直接改為興建公屋，何永賢則指長遠仍需規劃署研究，希望未來吸納地區意見改善附近社區設施，並強調長遠公營房屋有足夠供應。