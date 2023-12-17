濫用公屋遲來嚴打 3500間再分配 厚顏自誇

當局唔踢唔郁 上樓長龍難縮 房屋署打擊濫用公屋遲緩及缺乏效率，加上供不應求，令公屋平均輪候時間回升至5.6年。房屋局局長何永賢昨日自誇政府打擊濫用公屋初見成績，稱以申報表方式調查發現40戶公屋住戶擁住宅物業，將會收回單位，另有200戶將自願交回單位，而過去一季市區可供編配的公屋單位有3,500個。議員對當局初見成績之說並不買帳，因對比公屋住戶數，目前署方抽查比率僅有3%租戶，批評濫用公屋問題出現多年，現時抽查數目較少無阻嚇力，呼籲當局需加大力度審查，讓苦候公屋人士盡快上樓。

輪候者「癡癡地等」市區單位 對於公屋平均輪候時間又重回5.6年，何永賢表示已成功做到「6年封頂」，她有信心可在2026/27年將輪候時間降至4.5年。她又解釋指，輪候時間回升的主要原因是上一季沒有新樓落成，只有3,500個市區單位可供編配，但市區尤其受歡迎，大多輪候人士也願意「癡癡地等」，以3,500宗市區編配個案計算，有50%人等了6年或以上，有三分之一人更等了7年或以上，故在消化了市區「隊頭」後，便會出現輪候時間延長的現象。她又「戴定頭盔」指，下一季也很有可能出現同樣現象，意味着下季輪候時間或會延長。

要縮短公屋平均輪候時間，其中一項重要工作便是打擊濫用公屋問題。但以往政府打擊濫用公屋成效不彰，直至出現蔡天鳳碎屍案，因其家翁鄺球坐擁逾7,000萬豪宅仍能以綠表身份購買居屋，全城嘩然，終令房屋署收緊安排，嚴打濫用公屋。

申報有否持物業 1700戶未交表 房屋署早前計劃向全港81萬戶公屋居民發出申報表，要求租戶申報有否持有物業，首批向8.8萬戶派發的表格已回收了98%，餘下未有交回申報表的1,700戶，何承諾將會繼續跟進，更透露當中有200戶將自願交回單位。

何永賢又表示，在交回的申報表中，將會抽選出2.5萬份表格，與地政總署一同以電腦系統核對資料，現已發現了其中59個住戶在港持有物業，當中更有40個為住宅物業，房屋署會發出遷出通知書以收回單位。至於其餘個案，何則坦言部分正在申請破產、離婚等，會繼續跟進，若有理由會酌情處理。

何提醒公屋租戶，若在申報表中聲明在港沒有物業，但被房屋署發現有，則屬虛假聲明，租戶需負刑事責任，罰則很重。何又再次呼籲，公屋租戶若日後成功購入自置居所，屬「上流的好故事」，故不應繼續佔用公屋資源。

濫用嚴重 抽查不足阻嚇力微 議員江玉歡坦言，當局僅抽查2.5萬份申報表，是「雷聲大雨點小」，阻嚇力度微弱；她又擔心抽查數目不多，但已揭發出40個住戶有自置物業，反映濫用公屋問題嚴重，問題出現多年，建議當局可更有規律，並清楚計劃處理抽查的人手和流程，加強查核力度。

而議員梁文廣則認為現時申報表是為杜絕虛報資產，但他擔心日後查核租戶有否海外資產時或有困難，因租戶若在內地擁有自置物業，內地部門大多非常配合會告知房屋署，但「外國嗰啲就唔睬你（房屋署）」，故憂慮或會引起新一輪矛盾。