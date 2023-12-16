龍七公：深圳出招搶客 香港墨守成規

自中港全面通關後，港人一窩蜂北上消費。深圳媒體報道，10月份有355萬人次的港人到深圳消費了36億元人民幣，折合港幣39億元，人均消費約673元人民幣。港人多數即日來回，一日便消費六百多元，絕非小數目，深圳商界亦不斷出招搶客。香港繼續墨守成規，消費市道恐怕更不樂觀。

深圳有商場推出「即買即退稅」的變相九一折優惠吸客，也有景點及商場直接向持回鄉證的港人扣減費用，擺明對準港人出招。當中「即買即退稅」的商戶包括Hermès、Ferragamo、Louis Vuitton等國際知名品牌，不可謂不吸引，連香港高端客也要硬搶。

反觀香港，消費市道依然疲弱，不少旺區在周末人流暢旺，但都是旺丁不旺財。內地旅客表明不會在港大手筆爆買，皆因許多過去只能在香港買到的東西，現在內地也能輕易買到，價格分別不大。來港多數是文化遊，到一些連港人也意想不到成為景點的地方打卡，例如麥當勞道、舊油蔴地警署等。打開「小紅書」一看，不乏廣州或深圳旅客為了街頭小食而來，當中更有內地旅客推介西灣河太安樓小食等。

從中可以看到，內地旅客來港希望尋幽探秘，或一嘗地道特色滋味，不像過去買名牌、掃藥妝、獨沽一味買買買，消費模式已有改變。然而，本港商界有沒有迎合這些改變呢？好客之道、服務態度是否有所提升呢？

別說旅客有不滿，不少本地客也有投訴，本港零售及飲食業界失去專業服務精神，粗聲粗氣有之，不聞不問有之，黑口黑面也有之，令消費者相當受氣。人手不足固然是最直接原因，工作應接不暇，自然無法保持禮貌和笑容。然而人手不足之外，部分從業員失去初心，做事得過且過，也是實情。

欲振乏力 歸咎外圍 網上不少討論區論及，現時食肆流行QR下單，簡單快捷，又能進一步減省人手，惟不少食客都覺得，既然無人服務自己，為何食肆還要收取加一服務費呢？深圳消費則明碼實價，本來已收得比香港平，連加一服務費也沒有收取，加上從業員人人笑容滿面，自然討得港客歡心，每周北上光顧，豈是無因！

港府早前調低全年經濟增長預測至3.2%，比年初預測最多5.5%大減。一落葉知天下秋，本港市道復甦緩慢，欲振乏力，已是鐵一般的事實，港府卻沒有板斧應對。財爺陳茂波將之歸咎於受環球經濟不穩影響，單邊主義和保護主義持續加劇，加上地緣政治局勢緊張，香港也受牽連。同時寄望旅遊業、特別是內地旅客繼續增長，支撐經濟復甦。但若然本港旅遊、零售、餐飲不同時提升服務質素，恐怕指望內地旅客打救也是於事無補。

當深圳不斷變身、不斷出招，香港來來去去原地踏步，連景點也是十年如一日。風水輪流轉，深圳顯然已拋離香港。