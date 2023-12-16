笑看天下：記招盡見普京強人本色

時勢造英雄還是英雄造時勢？對於俄羅斯總統普京而言，佢係扭轉局勢嘅強人，俄烏戰事持續將近兩年，佢將於明年3月中旬參選總統選舉，民調顯示，普京喺俄羅斯嘅支持度高達80%，可見佢當選並無懸念，將執政到2030年。

普京看到世界中心已經轉移，那就是「東升西降」已無法逆轉，是以佢無懼美國及西方國家制裁，只一心一意靠向中國，開發遠東，為中俄兩國嘅發展取得前所未有嘅機遇，這無疑係佢眼光獨到，決策果敢嘅表現。

日前普京恢復舉行公開直播嘅大型年度記者會，長約4小時，係俄烏戰後首辦。普京於記者會嘅自信返晒嚟，佢甫開始就談到俄羅斯主權嘅重要性，指冇主權俄羅斯就不可能存在；普京態度強硬，談到烏克蘭，佢堅稱只有俄羅斯在「特別軍事行動」中達成自己嘅目標，才會迎來和平；換言之，即烏克蘭「去軍事化、去納粹化並轉為中立。」去納粹化就係要政權更換，促澤連斯基下台！普京睇到美國及歐盟對烏克蘭總統已經失去信心，援烏阻礙重重，是以強調只有俄國達到「自訂目標才有和平」！

談到美俄關係，佢話只有當美國內部發生變化，開始尊重別人，尋求妥協，而非試圖透過制裁和軍事行動干預來解決問題，美俄關係嘅基本條件才具備。普京是個有原則嘅領導人，見微知著，去到提問環節，克宮發言人原擬讓美媒先問，但普京介入要求先讓內地官媒記者發表中俄關係嘅提問。可見喺普京心裏，老美算啥？中俄關係合作水平才是達到「空前高度」，早前中俄共派至少17架飛機到日本海、東海聯巡執行任務，就知普京形容中俄關係乃「維護世界穩定的重要保障」的確不賴！