自成一家：香港淪為中國外交包袱

香港一直是內地對外的重要窗口，許多外國公司利用香港作為到中國發展的踏腳石，不少內地企業也視香港為融資的重要平台。可以說，如果沒有香港，就不會有今天中國的成就。可惜事過境遷，香港已淪為中國的包袱。

最新的一個例子是國家主席習近平日前訪問越南，之後兩國發表聯合聲明。對照2022年的中越聯合聲明，可以發現內涵沒有太多不同，但新增了「香港、新疆、西藏問題屬於中國內政」的表態。這是以前沒有的。

眾所周知，國家之間的交往充斥着利益交換。對中國來說，台灣是國家利益的核心，與任何國家發展關係時，都會要求對方同意台灣是中國的一部分。早些年就流傳着一個笑話，時任中國外交部發言人沈國放有一次和朋友喝酒，喝醉了開始說酒話，嘴裏一直嚷兩句話：世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。所謂酒後吐真言，沈國放的真言恰恰說明了台灣問題始終是中國外交需要應對的一大挑戰。

許多國家看準北京重視台灣，也因此將台灣問題作為與中國往來的交換籌碼。中國前外長李肇星曾經說過，1993年他到聯合國工作時，在台灣問題上投入了不少外交資源。任何一個國家只要說堅持一個中國原則，就得感謝人家。越南政府這次如北京所願，同意在兩國聲明中加入「香港問題屬於中國內政」，估計背後北京花了不少人情債。

令人慨嘆是，現時香港除了成為內地的外交包袱，連經濟也要內地出手相助。近來港股低迷，若非大量內地資金入市，恐怕一萬六千點早保不住。香港對國家似乎是包袱多於貢獻，這個情況不是特區政府多說兩遍「為中國作貢獻」就可以改變的。