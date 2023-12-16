橫眉冷看：寧可到內地定居

香港中文大學有調查顯示，本地居民有兩成人打算移居內地，假如最後有一成人付諸行動，香港也要移走約70萬人，特區經濟本已疲弱，若然大量市民再往北移居，維港兩岸的燈光，恐怕只會更趨暗淡。

近日經常有親友說打算移居大灣區，有的現已退休，計劃馬上動身；有的快將退休，說將來會到內地養老。這些親友大部分都不屬於低下階層，反倒頗具經濟實力，有的一輩子都居於港島半山區，在該區除擁有自住物業，還另有物業出租，生活無憂，平素都是出入於高級會所。如今就連這類人也說要到大灣區定居，他們主要不是貪圖內地的物價便宜，而是覺得當地的生活配套，好些方面已優於香港。廣東人常說：「唔怕貨比貨，最怕唔識貨。」香港與不少內地城市「以貨比貨」，就是愈來愈比不過人家。

我也漸漸明白，為甚麼身邊不少具消費能力的香港親友，都會經常到私人高級會所吃喝，他們不一定是要炫耀富貴，而是在今日的香港，一般餐廳、飯館的服務水平，已愈來愈沒保障，錢是花掉了，換來的卻往往是十分惡劣的服務態度，根本是「貼錢買難受」。

2019年，筆者有機會在深圳居住三數個月，期間天天外出用膳，如今回想起來，幾乎從沒碰過一次，會遇到不禮貌的對待。反觀在香港，遠的不說，就在本文執筆前一天，我家的鐘點傭工連續半小時，在我面前訴說近期外出用餐時，所碰到的不平待遇。在新冠疫情爆發前，這位傭工平均一年也不會到大灣區一次，現在已然不同，有時候一周也會去兩次。要不是目前香港的醫療制度仍比內地好，我相信她退休後，也會二話不說，馬上到內地大灣區落戶。