強詞有理：美政客反智

中美元首上月在三藩市會晤時同意恢復對話及合作，美方並再次重申不尋求脫鈎、不尋求打壓中國等多項承諾。事實果真如此嗎？一切全是空話、廢話，這段時間以來美方對中方的打壓絲毫沒有放鬆，所有舉動都是朝着脫鈎而來。美國商務部長雷蒙多甚至公開宣稱，中國不是美國的朋友，必須阻止中國獲得對國家安全至關重要的半導體和尖端技術，即使損害美國企業的利益也在所不惜。這番話不僅暴露老美出爾反爾的醜陋本性，而且暴露進一步打壓中國的險惡用心。

一向被視為相對理性的雷蒙多尚且如此歇斯底里，其他政客更是可想而知。美國國會眾議院「美中戰略競爭委員會」日前公布一份報告，一口氣提出150項建議，極力鼓吹「重塑美中經濟關係」，說穿了就是要求全面脫鈎斷鏈。最匪夷所思的是，有位共和黨參議員致信商務部，聲稱來自「共產主義中國的大蒜」是用糞便和污水施肥，因而不安全、不衞生，對美國國家安全構成嚴重威脅，要求展開調查。

由此可見，美國政客不僅普遍無知，而且智商堪憂。他們動不動就拿國家安全說事，連大蒜也視為威脅，這種嚴重缺乏安全感的國家，怎麼看都不像是世界唯一超級強國。心理學家說，一個人愈是無知就愈容易自大，愈是自大就愈容易暴露內心的自卑。美國政客們正是如此，表面自大，內心自卑，一切源於無知。

有人問，美國政客們甚麼時候才能正確認識中國，不至於一說到中國就氣急敗壞，搞得自己好像弱智一樣？其實很難，美國稱霸世界已久，自封山巔之城、上帝選民，因此形成唯我獨尊的傲慢心態，從來不容許其他國家超越，尤其是中國。美國總統拜登上任不久便高調宣稱：「絕不允許中國超越美國成為世界頭號強國。」正是因為這種扭曲心態，導致美國政客們無法正確認識中國，更無法接受中國崛起的事實。

但不接受也得接受，中國崛起是大勢所趨，即使暫時遭遇困難，基本方向也不會改變。過去的事實證明，西方的封鎖阻擋不了中國前進步伐，現在美國的圍堵又能怎麼樣？只能激發中國加快自主研發，最終受損的是美國企業。這些年的貿易戰和科技戰打下來，美國沒有得到甚麼，反而搞得美國企業怨聲載道，政客們還不懂得反思，可謂咄咄怪事。