妻踢家姑夫擸刀還擊 怨偶惹官非

【本報訊】前晚約9時半，執法部門接獲途人報案，指一名本地女子懷疑被一名本地男子襲擊。人員接報到場向兩人了解，初步獲悉涉案男女為一對夫妻，於天水圍田廈路因金錢問題發生爭執。

結婚8年 因財失義 人員經進一步調查後，相信一名涉案的姓王（40歲）女子，曾以腳襲擊姓駱（41歲）丈夫的67歲母親，駱男亦涉嫌出手還擊，並手持一把約29厘米長的菜刀出言恐嚇王女。事件中，王女及家姑受傷，清醒由救護車送往屯門醫院治理。人員其後以涉嫌「普通襲擊」及「刑事恐嚇」拘捕駱男，而王女則涉嫌「普通襲擊」被捕，兩人已被扣留調查。

據悉，涉案夫婦結婚約8年，育有一對4歲及5歲兒子，連同男事主母親同住田廈路田心新村一間村屋。男事主從事建築，女事主為家庭主婦。兩個月前夫婦感情轉差，常因金錢問題爭執。

事發時夫妻再因金錢問題爭吵，女事主遭人掌摑，她擬報案被家姑阻止，有人盛怒下起飛腳踢倒家姑，男事主隨後由廚房擸起菜刀威脅斬人，女事主遂慌忙帶兒子離開住所並大聲呼救。