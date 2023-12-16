大麻花磚南非寄港 八鄉拘收貨南亞漢

郵包報稱油流控制閥 檢毒值243萬 海關人員於本周二（12日）透過風險評估，於深圳灣管制站檢查一個由南非寄港、報稱為工業用油流控制閥的快遞郵包，揭發郵包原來名不副實，內裏並不存在油流控制閥，卻藏有市值約243萬元的懷疑大麻花磚。至前日關員採取監控遞送行動，在元朗八鄉拘捕一名收貨的南亞漢，初步相信他是收取報酬簽收貨物。該名南亞漢已被控以一項「企圖販運危險藥物」罪，案件會於今日提堂。

本周二，海關人員在深圳灣管制站截查一票來自南非、經內地抵港的快遞郵包，該郵包報稱載有工業用的油流控制閥，惟關員在檢查期間，察覺其X光影像有可疑，隨即打開郵包查看，揭發郵包內並不存在油流控制閥，相反卻用不同物料包裹10塊共重約10公斤的懷疑大麻花磚，估計市值約243萬元。

海關毒品調查科隨即接手跟進，並且展開監控遞送行動。至本周四，人員於元朗八鄉拘捕一名前來簽收貨物的男子。被捕人士是一名持有香港身份證的38歲南亞裔男子，報稱無業，初步相信他是收受金錢利益負責前往取貨，他其後已被控以一項「企圖販運危險藥物」罪，案件會於今日在沙田裁判法院提堂。海關重申，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。

入境處反黑工 拘20男女 另外，入境處於本周一至周四在多區展開反非法勞工行動，分別是代號「曙光行動」及連同執法部門的「冠軍行動」及「風沙行動」。行動中共拘捕14名懷疑非法勞工、5名涉嫌聘用非法勞工的僱主及一名涉嫌協助及教唆者。

反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了16個目標地點，包括展覽廳、賓館、裝修中單位、餐廳及菜檔，共拘捕10名懷疑非法勞工、5名涉嫌聘用非法勞工的僱主及一名涉嫌協助及教唆者。被捕的懷疑非法勞工為6男4女，年齡介乎26至50歲。當中一男兩女持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。另外，一名男子及一名女子亦分別涉嫌行使及管有他人身份證及行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為3男二女，年齡介乎34至56歲。當中一名男子亦涉嫌無合理辯解而將其香港身份證轉讓給他人。因涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件而被捕的則為一名40歲男子。

於「冠軍行動」中，執法人員於西區搜查了28個目標地點，共拘捕3名懷疑非法勞工。被捕的懷疑非法勞工為一男兩女，年齡介乎37至43歲。該兩名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。此外，於「風沙行動」中，執法人員於上水新運路拘捕一名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地男旅客，年齡為38歲。