涉金錢誘姦13歲繼女 5旬漢拒認罪

【本報訊】中年漢涉當13歲繼女要求100元買文具時，反要求「同佢玩」，並着繼女脫下衣服躺在床上與他性交才給錢。此後的二至3年間，又再發生類似事件，繼女最後向社工投訴。中年漢其後被控強姦及非法性交等5罪，他否認指控，案件昨於高院開審，並播出事主錄影會面紀錄。事主稱第一次與被告性交後見到被告均反感並覺得惡心。

「要錢可以 同我玩啦」 以代號M.C.C.作代表的被告，現年53歲。被控兩項強姦罪及兩項交替性的與16歲以下女童非法性交罪，另被控一項非禮罪。案發於2019年至2022年間，X當時介乎13至15歲。據X的錄影會面指，她於內地出生，母親與X生父離婚後在港與被告結婚。2019年中，13歲的X與母親來港定居並與被告同居於新界八鄉某單位。她稱早在當年8月與被告等游泳時，被告曾摸她胸部，X母當時看到並無出聲。

X指至10月時屋內只有她與被告，她要求被告給她100元買文具，被告稱「要錢可以，同我玩啦」。X稱被告在她洗澡後叫她進房內，並脫去所有衣服，她因害怕遂自行關燈並躺在被告床上，X稱有叫被告先洗手及洗下體，並稱如不照做「咁就唔玩啦」。被告照做並先在X上方與她性交，X則提議她在被告上方，她解釋內地的報紙廣告有教過，因躺着如有障礙物被告的下體會頂入些，在上方則可向上褪。她稱整個過程約半小時，被告並無使用避孕套。她又稱其後發生過不多於10次類似事件。

據控方開案詞指，X印象最深刻的是有一次，X想與同學出外，向被告索取300元。被告表明若X不願意「玩」，他不會給錢。X在不情願下到被告的房間，被告其後把X推在床上，再與X性交，X即踢開被告並離開房間。

控方又指去年5月14日，當X正在洗碗，被告從後用下體頂X的臀部，令X腹部撞到洗碗盆。X於兩日後向學校老師和社工投訴，社工其後報案。被告於同日被捕，警誡下稱「我無強姦過佢」。案件編號：HCCC 187/2022