童樂居女職員另涉虐兒 加監14周

【本報訊】本報率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」，有職員涉虐待多名嬰幼兒被捕。至今共34名女職員被起訴，其中一人早前於裁判法院承認9項虐兒罪，被判入獄約50周。不過，她另涉及與其他職員一同虐待童樂居的幼童，被控3項控罪，並由區院處理。該女被告本月初承認當中一項控罪，昨被法官王詩麗判監14周，並與她另案的刑期分期執行。法官指被告的行為破壞誠信且非單獨行事，施虐的力度大，而事主被當布公仔般雙腳被扭動，故判刑需具阻嚇性。

27歲被告馮凱琍，本案原被控3項虐兒罪，但她只承認當中一罪，其餘兩罪則獲准於法庭存檔，涉及當時一歲男童R，承認的控罪則涉及當時一歲男童G。

與另案刑期分別執行 法官判刑指本案有其嚴重之處，判刑須反映公眾厭惡，單就本案法官會判囚22周。但是法官認同需考慮被告就另案的刑期並作整體判刑。法官最終認為兩案適合共判囚16個月，因此決定單就本案判囚14周並與另案分期執行。

案情指被告於2021年12月21日在G於睡房躺在嬰兒床時，與另一莊姓女職員，在約4分鐘內分別兩度捉住G雙手及雙腳大力向下按壓，每次動作維持至少7秒。被告最終於去年1月25日被捕；被告早前已於裁判法院承認9項虐兒罪，涉及9名一至3歲兒童，包括用手打頭部、用腳踢落床及用力搖晃等，裁判官最終判被告入獄4個月34周，即約50周。被告就該案原將於本月28日出獄。案件編號：DCCC 846-853/2022