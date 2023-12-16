警遭訓斥「請一萬個法官都唔掂」

稱同袍辱罵妻母 申索償16萬 兩名警員口角、引發一宗官司。一名在警署報案室工作的警員早前入稟區院，指控駐守槍房的高級警員屢次刻意為難他，又稱「你老婆畀我X」、「你阿媽畀我X，生咗你個衰仔」。原告認為對方語言涉性騷擾及性別歧視，向該警員償16萬元；被告方昨於區院申請剔除訴訟。法官聽畢雙方陳詞押後作書面裁決。但對原告聲稱對方粗口辱罵其家人屬性騷擾行為一事，法官質疑被告談及的對象非原告，亦沒有作出任何針對原告本人與性相關的行動，官更說「如果鬧人一句就日日上來講，咁請一萬個法官都唔掂」。

原告是吳漢森（譯音），被告原本分別是林文隆（譯音）及香港警務處，但原告其後主動向法庭表示終止針對部門的法律程序。原告並無律師代表、昨自行陳詞。區院法官梁國安指，涉事的語句是一般市井之徒的鬧人說法，並非對原告本人提出性要求或行為，針對的是他家人，似乎不屬條例所指對原告構成性騷擾。法官又指被告當時只是責備原告，他更舉例指如被告責備他「你咁蠢嘅？」是否歧視他愚蠢。

案例指講粗口不等同性騷擾 原告繼續力陳被告的行為對他構成性騷擾，指即使對象不在現場，對他來說仍屬冒犯。原告又舉例，如某人提議另一人進行換妻性行為亦是性騷擾，但法官指這亦並沒有對聽到此說話的人性騷擾，因針對的性行為是該人妻子，且要先問她。被告則引述女子鄭燕芳控告菜販赤裸上身及講粗口的案例，指當時法庭亦認為講粗口並不等同性騷擾。

據入稟狀指，原告於案發期間駐守荃灣警署報案室，林則是駐守同一警署槍房的高級警員。原告於2020年7月22日把裝備歸還槍房時，因態度問題與被告爭執。兩日後，原告歸還子彈時故意逐顆交出，被告其後正式投訴原告。原告其後曾道歉，之後警署內不斷傳出關於他的傳聞。

直至2021年6月19日，原告再到槍房時，被告不止5次向他稱「你老婆畀我×」及「你阿媽畀我×，生咗你個衰仔」。雖然被告翌日道歉，但原告不接受。原告指，對於被告的說話感到被冒犯，認為涉及性騷擾，故入稟法庭要求被告就事件賠償16萬港元。案件編號：DCEO 7/2023