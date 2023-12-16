逾兩周破827宗網騙 拘1223人

【本報訊】為打擊騙案及科技罪案，執法部門於11月27日至12月14日展開代號「謀攻」行動，以涉嫌「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪，拘捕871男352女共1,223人（13至87歲）。

行動共偵破827宗騙案或科技罪案，包括網上求職騙案、網上投資騙案及網上購物騙案等，涉及2,848名受害人，涉款21.7億元，同時檢獲大量智能電話、電腦，並凍結超過2,600萬元懷疑犯罪得益。

即時通訊軟件帳號被騎劫案顯著增加，今年首10個月已經錄得近2,850宗有關案件，損失金額550萬元，當中超過95%案件涉及WhatsApp平台。其中一宗案件便是針對騎劫WhatsApp帳戶的本地集團，執法人員以涉嫌「串謀詐騙」和「洗黑錢」罪拘捕12人（18至45歲），包括10個傀儡戶口持有人及兩個操控帳戶的成員，案中326名受害人損失396萬元。被捕人士涉嫌於10月中旬至11月中旬，騎劫受害人WhatsApp帳戶，假扮受害人跟電話簿的聯絡人聯繫，並要求把款項存入18個傀儡戶口。