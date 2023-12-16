醫健：醫健寶庫：復康診所——管理頭頸癌治療後的長遠副作用
頭頸癌的治療方法包括放射治療、手術和化療。這些治療方法可能帶來各種副作用，有些副作用可能在治療結束後逐漸減退，但部分副作用可能持續存在，甚至在治療結束後數月或數年才出現。常見延遲出現的副作用包括口乾、唾液變得黏稠、容易患上口腔疾病、下頜僵硬、吞嚥困難，以及頸部和肩部僵硬等。根據臨床觀察及頭頸癌症康復者反映，長遠來說，這些副作用不但影響飲食和社交，更對生活質素產生負面影響，使他們難以恢復正常生活。
綜合外國研究建議，維持良好的口腔衞生和護理有助降低頭頸癌症康復者患上口腔疾病的風險，並減輕不適感。定期進行口腔運動，如下顎運動、舌頭運動和咽肌練習，可以預防下顎僵硬、牙關緊鎖和吞嚥困難等問題。同樣地，定期進行頸部和肩膀運動可以避免肌肉纖維化，減少肩頸活動受限和緩解頸部緊繃。
香港大學賽馬會癌症綜合關護中心的復康診所可為頭頸癌症康復者提供個人化的評估和諮詢服務。護士、營養師、運動生理學家和社會工作者或臨床心理學家將提供建議，幫助康復者管理症狀，保持身心健康，支持他們應對康復過程中的困難，重拾健康生活。歡迎致電中心熱線3917 9606或掃描二維碼瀏覽中心網站（https://jcicc.med.hku.hk）以了解更多。
香港大學賽馬會癌症綜合關護中心註冊護士張瓊之
香港大學李嘉誠醫學院
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