醫健：醫健寶庫：復康診所——管理頭頸癌治療後的長遠副作用

頭頸癌的治療方法包括放射治療、手術和化療。這些治療方法可能帶來各種副作用，有些副作用可能在治療結束後逐漸減退，但部分副作用可能持續存在，甚至在治療結束後數月或數年才出現。常見延遲出現的副作用包括口乾、唾液變得黏稠、容易患上口腔疾病、下頜僵硬、吞嚥困難，以及頸部和肩部僵硬等。根據臨床觀察及頭頸癌症康復者反映，長遠來說，這些副作用不但影響飲食和社交，更對生活質素產生負面影響，使他們難以恢復正常生活。