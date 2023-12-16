馬鞍山恆光街擬建簡屋 恐加劇區內交通民生問題

【本報訊】政府將興建第二批「簡約公屋」，房屋局局長昨透露，第二批簡約公屋項目的工程總撥款可調低15%，但需增設一個首長級丙級政務官有時限職位，及一個主管級專業職系人員有時限職位；另又會削減偏遠選址的單位數目，當局已物色到馬鞍山恆光街一幅用地、以及將會改裝5所空置或即將空置的校舍作為簡約公屋。有議員憂慮部分新選址，會加劇區內交通或民生設施不足的問題。

上水蓮塘尾項目告吹 第二批簡約公屋項目的所需工程總撥款，由原來估算的約115.3億元，調低16.9億元至約98.4億元，減幅約15%。平均每個單位造價，可由65萬減至59萬元。至於改裝5間空置或即將空置校舍作簡約公屋，每個單位的平均費用約50萬元，與現時類似的過渡性房屋項目相若。與此同時，局方在詳細檢視簡約公屋選址後，決定削減較偏遠的小欖樂安排項目的單位數量，以及不再推展上水蓮塘尾項目。

對於恆光街的簡約公屋新選址，議員李世榮指該地點本來是足球場，但要興建一幢樓高19層或以上的大廈，擔心衍生交通配套的問題，而區內泊車位亦嚴重不足，對「搵食車」而言甚為困擾，又指遷入800多戶約2,000多名居民，擔心區內幼稚園或小學學額是否足夠。

議員林素蔚則擔心19層高的簡約公屋大樓在球場拔地而起，會對附近私樓形成屏風效應，又指區內沒有公營街市，居民要捱貴餸，質問局方會否在簡約公屋附設小型街市並開放予公眾，以便平抑物價。