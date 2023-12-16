保良局總部中座大樓 升格一級歷史建築

【本報訊】古物諮詢委員會日前開會確認，將位於銅鑼灣保良局總部的中座大樓評級由原來的「二級歷史建築」提升至「一級歷史建築」。該大樓於1932年落成，除見證保良局發展，亦是本港少數至今仍然維持原來用途的歷史建築，為有需要的兒童及青少年提供住宿服務。

維持原用途 設兒童家舍 中座大樓地下現為保良局歷史博物館展覽廳，市民可免費參觀博物館展覽或古蹟導賞活動。大樓上層則為兒童家舍，繼續維持保良局創局之初的用途，為缺乏家庭妥善照顧的兒童及青少年提供住宿服務。該博物館正舉行免費展覽，展期至明年2月，以該局的住宿服務為切入點，展示由兒童入局、留局至出局的歷程，展品包括逾百年歷史的總理合照、總理牌等等。另外，博物館於明年1月6日將首次與東華三院合辦古蹟遊，帶領市民走進該大樓、東華醫院禮堂及上環廣福祠等歷史建築，從古蹟認識香港百年慈善事業的發展。

保良局於1878年創立，初期借用東華醫院的平安樓及福壽樓作局址，於1896年遷到鄰近的廣福義祠地段。後因收容婦孺人數日漸增多，有遷局需要，保良局於1930年獲批現今的銅鑼灣禮頓道地段；中座大樓於1932年落成，由啟用至今一直為留局兒童的住宿設施，為保良局第3代局址。該大樓建築風格以新古典主義為主，在強調簡潔而莊嚴的設計之中，亦糅合了當年盛行的裝飾主義。