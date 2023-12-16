中小學價值觀教育 加強中華文化元素

【本報訊】教育局向全港中小學發通告，指《價值觀教育課程架構（試行版）》將作進一步增潤，當中教育局建議的「首要培育學生的價值觀和態度」將進一步強調以中華文化為主軸，現時首要的價值觀和態度「關愛」將擴展至「仁愛」，並新增「孝親」和「團結」，令價值觀和態度增至12個。

教育局表示，有見社會上出現一些欺凌、暴力甚至殘害生命等事件，課程發展議會價值觀教育常務委員會建議進一步加強價值觀教育中的傳統中華文化元素，強調當中「仁」的觀念，故將「關愛」擴展至「仁愛」，為此首要培育價值觀賦予更深的涵義。

最新一份施政報告中提及將開展愛國主義教育，當中包括豐富《價值觀教育課程架構（試行版）》內容，以從小加強學生的國家觀念和國民身份認同。

增仁愛孝親團結核心精神 教育局表示，將持續及適時更新首要價值觀和態度，以協助學生認識及實踐傳統中華美德，今次在首要的價值觀和態度中新增「孝親」，以強調傳統中華文化中孝道的重要性，以從小建立學生的家庭、鄉土、根源等觀念。而新增「團結」則強調團結精神和行動對學校、家庭、社會、國家和世界發展的重要性，從小建立學生對學校、家庭、社會和國家的歸屬感。

教育局強調，各個首要價值觀和態度當中的內涵互有關連，學校可以因應辦學理念、學校特色、學生成長需要等，進行整體課程規劃，以加深學生對各首要價值觀和態度的理解和認同，並於日常生活中實踐和推廣。教育局又指，將會陸續推出相關教師專業發展課程，以提升教師掌握整體課程規劃的技巧。