國安處通緝5逃犯 華斥美英妄議干涉內政

【本報訊】國安處前日宣布新一批通緝名單，通緝鄭文傑、許穎婷、邵嵐、霍嘉誌及蔡明達共5名潛逃海外人士，每人懸紅100萬元，並凍結其資產。這5人分別涉嫌煽動分裂國家罪、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪以及煽動顛覆國家政權罪。美國國務院和英國外相卡梅倫同日對此指手畫腳，批評港府做法威脅民主，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

提出嚴正交涉 敦促配合緝捕 美國國務院譴責港方做法，形容令人震驚，公然無視民主和人權的國際準則。發言人米勒又強調，香港當局在美國境內沒有管轄權，民主和自由的倡導者在美國繼續享有憲法保障的自由和權利。卡梅倫亦發聲明，批評香港執法部門再次針對行使言論自由的人士，稱已指示官員向中方提出緊急關注，又指港方做法是對民主和基本人權的威脅，強調英方不會容許任何外國勢力恐嚇、騷擾或傷害在英國的人士或社區，呼籲北京廢除《港區國安法》，並停止迫害政治活動人士。

就卡梅倫的聲明，中國駐英國大使館批評英方詆毀香港特區法治、庇護通緝犯和干涉香港事務，並指中方已向英方提出嚴正交涉。使館發言人強調，通緝該5名人士完全是依法行事、維護國家安全的正義之舉，也是保障香港繁榮穩定發展的必要之舉；反中亂港分子不管背後有甚麼保護傘撐腰，不管逃到世界哪個地方，都沒有逃避刑責的特權。發言人又重申，香港已回歸中國，英國政府沒有資格、沒有權利對香港執法行動說三道四或干預阻撓，強烈敦促英方停止干涉中國內政，並應配合香港執法部門，將有關反中亂港分子緝拿歸案。

外交部駐港公署發言人昨日對英美妄議表示強烈不滿和堅決反對，指出鄭文傑等人長期從事反中亂港活動，為謀一己私利，公然勾結外部勢力「賣港求榮」，竄逃海外繼續挾洋自重，搭建亂港組織平台，散布涉華涉港政治謠言和「港獨」謬論，挑戰「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家主權、安全和發展利益，惡行昭昭，必得其咎。又奉勸外逃反中亂港分子勿再抱持逍遙法外的癡心妄想，告誡有關國家政客恪守國際法和國際關係基本準則，停止包庇嫌犯的卑劣行徑，停止以任何藉口干預香港事務和中國內政。

西方搖旗吶喊 暴露險惡用心 在北京，外交部發言人毛寧形容5名反中亂港分子涉嫌危害國家安全，港府依法通緝是正當必要之舉，符合國際法及國際通行慣例，美英為反中亂港分子搖旗吶喊，揭露了他們搞亂香港的險惡用心，並指出包括美國、英國在內的其他國家的國家安全法也都具有域外效力。她強調香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力插手干預。中方維護國家主權的決心堅定不移，有關國家應尊重中國主權和香港法治，停止干涉中國內政。