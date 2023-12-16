乞見卡梅倫救父 黎崇恩或妨礙司法

黎崇恩

【本報訊】壹傳媒黎智英涉違國安法案下周一（18日）開審，其子黎崇恩早前連番乞求下，周二（12日）終獲英國外相卡梅倫接見。有大律師分析指，黎崇恩此舉意圖借英方向本港法庭施壓，已有機會干犯妨礙司法公正罪行。但律師亦指，由於外界難以得知雙方會面時的對話內容，能否定罪需視乎黎崇恩及英方的進一步行動而定，若黎崇恩對外表示要求制裁香港官員等，甚或有進一步政治行動，例如進行聯署，則足以構成妨礙司法公正罪。

大律師陸偉雄形容，黎崇恩與卡梅倫會面「唔會係講聖誕快樂咁簡單」，假如黎崇恩於會面中請求英國向中國或本港司法機構施壓，要求釋放其父，則有可能構成妨礙司法公正。大律師龔靜儀亦表示，黎崇恩的企圖是要求卡梅倫協助干預，改變其父親在香港面對案件審訊之客觀事實，因此有機會構成妨礙司法公正。

被批「其實害緊自己爸爸」 消息指，黎崇恩見卡梅倫有可能構成勾結外國勢力及妨礙司法公正，因為此舉有機會影響法庭判決，但仍要視乎雙方會面後公布的細節，暫未有定案。消息續稱，黎崇恩的行為「其實害緊自己爸爸」，進一步暴露他們與外國的關係，由於黎崇恩未必會返港，因此港府若要拘捕他，將發出通緝令。

另外，外媒報道黎崇恩在台北接受訪問時表示，其父所涉國安法案件審判結果早定，審訊過程只是走過場。他又透露，其父目前狀況還可以。