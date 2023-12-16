黎智英 國安案後日開庭 赤柱押往荔枝角候審

申海外證人視像作供遭拒 料訊80天 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，被指串謀勾結外國勢力危害國家安全等共3罪，違反《港區國安法》的案件，將於下周一（18日）正式開審，估計聆訊需時約80天。據悉，黎智英透過律師申請透過電視直播方式，讓海外證人以視像形式作供，但已被法庭書面拒絕。消息指，黎智英已由赤柱監獄移送往荔枝角收押所，以便下周一押解他前往法院應訊。就黎智英案開審，港府表示留意到「旁聽師」滋擾問題，並指法院將設儀器檢查訪客，執法部門亦會有相應行動，包括加強巡邏等。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。前者指4名被告在2019年4月1日至2021年6月24日期間，在港與另外6名前蘋果高層串謀發布煽動刊物；後者則指4名被告於2020年7月1日至2021年6月24日期間，在港與另外6名前蘋果高層，串謀請求外國或境外機構、組織、人員，制裁封鎖中國或香港特區。

黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，控罪指他在2020年7月1日至2021年2月15日期間，在港與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人，串謀請求外國或境外機構、組織、人員，制裁封鎖中國或香港特區。

壹傳媒部分高層將頂證 案件涉12名被告，包括「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華，該兩人已在2021年8月承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，法官將於稍後時間處理該兩人的判刑，此兩人亦將出庭指證黎智英。

另外，6名前蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），則在去年11月承認串謀勾結外國勢力罪，將待黎智英案審結後進行求情及判刑，部分高層會出庭頂證黎智英。

據早前審前覆核時指，在黎作正式答辯及開審前，會先就發布煽動刊物控罪的檢控時限提出爭拗，法庭處理完畢後案件才正式開審。而法庭於下周開庭後會休庭作聖誕休假，至明年1月2日才繼續審訊。現時估計案件將於明年4月審結。案件編號：HCCC 51/2022