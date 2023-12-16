處長郭俊峯拍宣傳片 反擊偽冒入境處電騙

【本報訊】近期電話騙案日增，不少騙徒冒認入境處人員以預錄語音形式致電市民，為宣傳反詐騙電話，入境處處長郭俊峯粉墨登場拍攝宣傳片，昨日於社交平台發布，片中他以處長身份出場，在辦公室內收到陌生來電，錄音內容是「入境事務處通知，今日開始限制你出入境，查詢原因請按9字」，然後通話轉駁至訛稱為入境處的人員，郭俊峯遂表露身份：「我係入境處處長，你知唔知假冒公職人員係嚴重罪行，後果可以好嚴重㗎！」

提醒不會隨便錄音致電 對方見事敗後掛線，郭俊峯在片尾慨嘆，誰料到入境處處長都會收到偽冒入境處的詐騙電話。事實上，入境處一直十分關注騙徒訛稱入境處人員致電市民的電話騙案，手法包括預錄語音形式致電市民，其後將通話轉駁至訛稱為入境處或境外執法機關的人員，要求接聽人提供個人資料、銀行戶口及密碼等敏感資料；或者在對話中會主動向他們提供現職入境處人員的姓名、職銜、聯絡方式及辦事處地址等，並且着他們可親身前往該辦事處或致電查證其身份，以增加其可信性。

入境處指出，該處職員會因應個別情況致電市民，以處理市民於轄下公共服務的申請。另一方面，入境處發言人提醒市民，該處設有「預約提示服務」，如市民未有選用該服務，該處不會以預錄語音形式致電市民，亦不會將電話轉駁至境外機關並要求接聽人提供個人資料。