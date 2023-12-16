工展會維園開鑼$1搶平貨

料逾百萬人次進場 展商冀銷情高增長 第57屆工展會今開鑼，至明年1月8日於維多利亞公園舉行，為期24天。今屆工展會攤位逾900個，其中「潮飲·潮食」美食區以全新面貌回歸，場內部分產品更低至一元銷售，包括「$1鮑魚」、「$1保健產品」等，每日賣完即止。眾參展商均對銷情感樂觀，認為夜繽紛能帶動人流，預望有雙位數的增長；主辦單位預計可帶動過百萬人次進場，吸引港人留港消費及旅客，有信心突破10億元總營業額。

攤位負責人何生表示，是第一次參展，主要售賣保健產品，期間部分產品會推出一元優惠，包括原價600多元的菸醯胺單核苷酸（NMN），每日限量20個，為期8日。他認為，夜繽紛對人流有正面幫助，譬如會多一點不同年齡層的顧客，又指不太擔心港人到北上消費，坦言展期長，港人總會有一日會到工展會消費，故對營業額感樂觀，預計有約50萬元。

熟食攤位隔多年終回歸 除保健產品，亦有攤位推出一元「鮑魚福袋」，共有6款產品，包括鮑魚、蝦子麵、木耳等。攤位負責人何生指，福袋原價500多元，以一元發售是希望能回饋市民，加上今屆展會市民不用再戴口罩，可以開心愉快購物，故亦期望能藉此製造濃厚購物氣氛。至於營業額，他形容香港人喜歡吃鮑魚，加上臨近送禮時節，故對銷情有信心，參考今年中秋擺展時有約雙位數的增長，故相比去年，亦希望今屆展會有相若的增長。

闊別多年，熟食攤位回歸，攤位負責人張小姐表示緊張，亦特意多加準備，除熟食外，亦額外加入特色食品，包括腰果、爆谷、雞蛋卷等適合港人購買的年貨，亦相信產品多元化有助加強競爭力。她又指，內地夜市多數以「掃街」形式設辦，與現時展會相若，加上攤位網羅了本地及外國的特色美食，相信能吸引遊客及港人入場消費。

對於近期大批港人北上消費，廠商會會長史立德表示不太擔心，因工展會具濃厚的港人情懷，很多市民自小已捧場，故認為這特色有助吸引港人留港消費，甚至更可帶動其他大灣區市民倒過來港消費。