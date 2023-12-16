玫瑰崗轉校余二方案 未過半數支持

【本報訊】資助學校玫瑰崗中學計劃於3年後停辦，並提出將中一至中五學生於下學年轉讀位於薄扶林的余振強紀念第二中學（余二）的方案。校方上月搜集家長意見，需過半家長同意才會展開方案。該校校監何幼孫日前（14日）發出通告，稱決定轉校至余二的票數與其他方案非常接近，即並未取得過半數支持，故暫未能決定方案。由於校方需於年底確定過渡計劃，故再次搜集意願，並言明今次最多人支持的方案將成為最終方案，家長須在下周二（19日）前作出決定。

下周二前 家長簡單多數定案 在轉讀余二的方案提出後，不少該校家長均表示有意轉讀，據了解，支持此方案的票數逾四成，惟因未達過半數支持，才未能通過成最終方案。過渡委員會經商議後決定再次搜集意願，今次將列明轉校至余二、留校讀至2025/26學年完結及自行安排轉校3個選項，並列明各選項的利弊，家長需於19日前作出決定。另外，有別於上次需獲過半支持才成為最終方案，今次採取簡單多數方式，即最多家長支持的方案便會被視為首選執行。

玫瑰崗中學早前宣布，其私立幼稚園及小學將於2024/25學年起併入香港道爾頓學校；而受資助的玫瑰崗中學亦於2025/26學年停辦。不少玫瑰崗中學的師生及家長均表示強烈反對，學校過渡委員會最後提出方案，建議所有中一至中五學生，在下學年9月1日轉往余振強紀念第二中學，若中四至中五學生選擇不轉往該校，可在原校完成高中課程，而中一至中三學生則在完成初中課程後轉校升學。